Kollision bei Kreuzung forderte zwei Verletzte

Am Samstagvormittag, 17. Oktober 2026, kollidierten zwei Pkw auf einer Kreuzung miteinander. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Sowohl der 64-Jährige als auch die 26-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Sowohl der 64-Jährige als auch die 26-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Unfall in Thannhausen (Bezirk Weiz): Gegen 11 Uhr lenkte ein 64-jähriger Niederösterreicher (Bez. Tulln) seinen Pkw auf der Fradenbergstraße in Richtung LB72. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links auf die LB72 in Richtung Anger abzubiegen.

Crash bei Kreuzung: Beide Lenker verletzt

Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 26-jährige Deutschlandsbergerin ihren Pkw von Anger kommend in Richtung Weiz. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 64-Jährige als auch die 26-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.