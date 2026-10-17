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/ ©wellphoto-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Rettungskräfte tragen einen Patienten in den Wagen.
Sowohl der 64-Jährige als auch die 26-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.
Thannhausen
17/10/2026
Unfall

Kollision bei Kreuzung forderte zwei Verletzte

Am Samstagvormittag, 17. Oktober 2026, kollidierten zwei Pkw auf einer Kreuzung miteinander. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Unfall in Thannhausen (Bezirk Weiz): Gegen 11 Uhr lenkte ein 64-jähriger Niederösterreicher (Bez. Tulln) seinen Pkw auf der Fradenbergstraße in Richtung LB72. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links auf die LB72 in Richtung Anger abzubiegen.

Crash bei Kreuzung: Beide Lenker verletzt

Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 26-jährige Deutschlandsbergerin ihren Pkw von Anger kommend in Richtung Weiz. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 64-Jährige als auch die 26-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

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