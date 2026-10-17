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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und einen notarzt.
Samstagnachmittag, 17. Oktober 2026, kam ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades.
Sinabelkirchen
17/10/2026
Unfall

E-Scooter-Unfall: 15-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 15-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz mit seinem E-Scooter gestürzt. Der Jugendliche wurde verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Am Samstag gegen 14.45 Uhr war ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Sinabelkirchen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle und kam zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen zu, deren Schwere derzeit nicht bekannt ist.

15-Jähriger mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Das Rote Kreuz Gleisdorf versorgte den Jugendlichen zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderklinik Graz geflogen. Warum der 15-Jährige gestürzt ist, ist derzeit noch unklar.

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