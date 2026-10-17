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Bild auf 5min.at zeigt Graz.
Die Temperaturen steigen von 5 bis 8 Grad in der Früh auf angenehme 16 bis 20 Grad am Nachmittag.
Steiermark
17/10/2026
Prognose

Sonne und 20 Grad: So wird das Steiermark-Wetter am Sonntag

Der Sonntag bringt der Steiermark viel Sonnenschein und milde Temperaturen. Anfangs halten sich in einigen Tälern noch Nebel und Hochnebel, am Nachmittag wird es verbreitet sonnig bei 16 bis 20 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Der Sonntag bringt in der Steiermark überwiegend sonniges und mildes Herbstwetter. In den Tälern der Obersteiermark und entlang der Mur halten sich anfangs noch Nebel und Hochnebel, die sich im Laufe des Vormittags meist auflösen. Am Nachmittag scheint dann verbreitet die Sonne bei nur schwachem Wind. Die Temperaturen steigen von 5 bis 8 Grad in der Früh auf angenehme 16 bis 20 Grad am Nachmittag.

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