Fußballverein trauert um treuesten Fan: „Jetzt kommentierst du von oben“

Beim SV Union HP Anhänger Kalwang aus der Steiermark (Bezirk Leoben) herrscht derzeit große Trauer, wie man einem Facebook-Posting entnehmen kann. Deren „treuester Fan Muttioma“ ist nämlich verstorben. In dem kurzen Posting verabschiedet man sich von ihm: „Jetzt kommentierst du unsere Spiele von oben – ehrlich, direkt und mit dem Schmäh, den nur du hattest.“ Und: „Pass auf unsere Koiwong Buam auf und schau, dass oben immer ah Kiste Bier kalt steht.“ Der Verein werde ihn jedenfalls nie vergessen. „Wir werden für dich weiterspielen und kämpfen“, so der Fußballclub, der den Angehörigen abschließend ein aufrichtiges Beileid ausspricht.