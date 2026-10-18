Radfahren im Herbst: Worauf du jetzt besonders achten solltest

Der Herbst ist auch in der Steiermark eine gute Zeit, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Besonders bei kurzen Strecken kann sich der Umstieg vom Auto aufs Rad finanziell lohnen. Denn rund vier von zehn Autofahrten in der Steiermark sind kürzer als fünf Kilometer. Gleichzeitig sind die Spritpreise hoch: Ein Liter Diesel kostet derzeit durchschnittlich 2,13 Euro, Benzin 1,85 Euro. Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ sind die Erdölpreise durch den Iran-Krieg gestiegen. „Spritsparen zahlt sich heuer besonders aus. Gerade bei kürzeren Distanzen ist das Fahrrad eine günstige Alternative zum Auto. Vor allem, da bei Kurzstrecken der Spritverbrauch pro Kilometer besonders hoch ist“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Gut für die Gesundheit

Wer regelmäßig aufs Fahrrad steigt, spart nicht nur Sprit, sondern tut auch seiner Gesundheit etwas Gutes. Laut VCÖ stärkt die Bewegung das Immunsystem und kann gerade im Herbst dabei helfen, Erkrankungen vorzubeugen. Auch das Herz-Kreislauf-System profitiert davon. Zudem werden negative Stresshormone abgebaut und das psychische Wohlbefinden verbessert. Doch mit den kürzer werdenden Tagen gibt es beim Radfahren auch einige Dinge zu beachten.

Sichtbarkeit zählt

Gerade in der Dämmerung und bei Dunkelheit ist eine funktionierende Fahrradbeleuchtung besonders wichtig. Der VCÖ empfiehlt ein Rücklicht mit Standlicht, das auch beim Warten an einer Kreuzung weiterleuchtet. Außerdem müssen die vorgeschriebenen Reflektoren am Fahrrad vorhanden sein. Dazu zählen ein weißer Rückstrahler vorne, ein roter hinten sowie Rückstrahler an den Pedalen. Seitlich sind orange-gelbe Rückstrahler oder reflektierende Reifen vorgeschrieben. Auch helle Kleidung hilft dabei, besser gesehen zu werden.

Vorsicht bei Laub

Nicht nur die Dunkelheit, sondern auch die Straßenverhältnisse können im Herbst zur Gefahr werden. Feuchtes Laub macht die Fahrbahn rutschig, besonders in Kurven und auf Brücken ist daher Vorsicht geboten. Auch nasse Kanaldeckel können gefährlich werden. Der VCÖ rät deshalb, das Tempo anzupassen und auf gut funktionierende Bremsen sowie Reifen mit ausreichend Profil zu achten. Gegen Nieselregen helfen Regenhosen und Regencapes, bei niedrigen Temperaturen werden Handschuhe und eine Fahrradhelm-Haube empfohlen.

Rückgang bei Unfällen

Im Herbst sind insgesamt weniger Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Das zeigt sich auch in der Unfallstatistik: Im vierten Quartal 2025 wurden in der Steiermark 162 Personen mit einem herkömmlichen Fahrrad im Straßenverkehr verletzt. Das waren um 60 Prozent weniger als im dritten Quartal. Bei E-Bikes ging die Zahl um 70 Prozent auf 70 Verletzte zurück. Entscheidend für die Sicherheit ist laut VCÖ aber auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Österreichweit wurden im Vorjahr 73 Prozent der Unfälle zwischen Fahrrad und Pkw von Pkw-Lenkenden verursacht. Der VCÖ fordert deshalb neben angepasster Geschwindigkeit auch einen weiteren Ausbau der Radwege und mehr Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden.