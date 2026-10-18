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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Ein 25-jähriger Fußgänger wurde in St. Stefan ob Stainz von einem Pkw erfasst und schwer am Kopf verletzt.
St. Stefan ob Stainz
18/10/2026
Ins Spital geflogen

Autofahrerin (21) erfasste Fußgänger: 25-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall am Samstagabend in St. Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg: Eine 21-jährige Autofahrerin erfasste einen 25-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
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Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 19.30 Uhr auf der L314 in St. Stefan ob Stainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autoffahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg war auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt unterwegs. Dort kam es zur Kollision mit einem 25-jährigen Fußgänger, der dunkel gekleidet war.

Lenkerin hielt an

Nach Angaben der Lenkerin bemerkte sie zunächst, dass sie ein Objekt auf der Fahrbahn erfasst hatte. Erst danach erkannte sie, dass es sich um einen Menschen handelte. Daraufhin hielt die 21-Jährige sofort an und setzte einen Notruf ab. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 25-Jährige in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

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