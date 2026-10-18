Autofahrerin (21) erfasste Fußgänger: 25-Jähriger schwer verletzt
Schwerer Unfall am Samstagabend in St. Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg: Eine 21-jährige Autofahrerin erfasste einen 25-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen.
Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 19.30 Uhr auf der L314 in St. Stefan ob Stainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autoffahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg war auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt unterwegs. Dort kam es zur Kollision mit einem 25-jährigen Fußgänger, der dunkel gekleidet war.
Lenkerin hielt an
Nach Angaben der Lenkerin bemerkte sie zunächst, dass sie ein Objekt auf der Fahrbahn erfasst hatte. Erst danach erkannte sie, dass es sich um einen Menschen handelte. Daraufhin hielt die 21-Jährige sofort an und setzte einen Notruf ab. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 25-Jährige in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.