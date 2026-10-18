Wetterumschwung in der Steiermark: Jetzt kommen Regen und Gewitter

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark von seiner freundlichen Seite: Bis zu 21 Grad und viel Sonnenschein sind möglich. Doch in den kommenden Tagen ändert sich das Wetter. Auch Regen ist in Sicht.

Die Steiermark genießt am Sonntag noch bis zu 21 Grad und viel Sonnenschein. Doch schon zum Wochenstart kann sich der Hochnebel hartnäckig halten, ehe es zur Wochenmitte regnerisch wird.

Die Steiermark genießt am Sonntag noch bis zu 21 Grad und viel Sonnenschein. Doch schon zum Wochenstart kann sich der Hochnebel hartnäckig halten, ehe es zur Wochenmitte regnerisch wird.

Der Sonntag, 18. Oktober, bringt in der Steiermark ruhiges Herbstwetter. Während sich der Süden bereits am Vormittag meist sonnig zeigt, braucht es in der Obersteiermark noch etwas Geduld. Dort halten sich in den Tälern teilweise Nebel und flacher Hochnebel. Doch auch dort stehen die Chancen auf Sonnenschein gut: „Am Nachmittag sollte sich aber überall die Sonne durchsetzen“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 16 bis 21 Grad.

Nebel zum Wochenstart

In der Nacht auf Montag bleibt es zunächst klar, bevor sich erneut Nebel und Hochnebel ausbreiten. Diesmal sind auch die südlichen Landesteile betroffen. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 10 Grad. Der Montag startet deshalb in vielen Tälern und im Grazer Becken trüb. Besonders im Grazer Becken und in der Weststeiermark könnte die Sonne länger auf sich warten lassen. „Gerade im Grazer Becken sowie in der Weststeiermark könnte sich der Hochnebel mit einer Obergrenze um 1500m als recht zäh erweisen“, heißt es in der Prognose. Außerhalb der Nebelgebiete scheint hingegen den ganzen Tag die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad.

Dienstag wird mild

Am Dienstag ziehen mit der Annäherung eines Höhentiefs wieder mehr Wolken auf. Im Oberen Murtal kann es örtlich leicht regnen. Gleichzeitig sorgt aufkommender Südwestföhn für Auflockerungen im Süden und Südosten sowie nördlich des Alpenhauptkamms. Dort kann es sogar recht mild werden. Die Meteorologen halten fest: „Die Frühwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad, die Tagesmaxima zwischen 13 und 18 Grad.“

Regen am Mittwoch

Zur Wochenmitte wird das Wetter in der Steiermark unbeständiger. Am Mittwoch ziehen aus Südwesten dichtere Wolken auf, die auch Regen bringen können. Besonders entlang der Soboth, auf der Koralpe und im Oberen Murtal sind stärkere Regenschauer möglich. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen: „Mitunter können im Südwesten einzelne Gewitter in die Bewölkung eingebettet sein“, so die GeoSphere Austria. Die besten Chancen auf sonnige Abschnitte gibt es im Südosten. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

Auch der Donnerstag wird nass

Auch am Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig. „Der Donnerstag verläuft anhaltend bedeckt und regnerisch“, prognostizieren die Meteorologen. Immer wieder ist mit teils mäßigem Regen zu rechnen, im Norden sinkt die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter. Erst am Nachmittag lockern die Wolken auf und Niederschläge werden seltener. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad. Am Freitag zeigt sich schließlich wieder häufiger die Sonne, bevor am Nachmittag neue Wolken aufziehen. Eine gute Nachricht gibt es aber zum Abschluss der Arbeitswoche: „Es bleibt jedoch niederschlagsfrei“, heißt es in der Prognose.