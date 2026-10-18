Kapfenberg: Erst Verkehrsunfall, dann Alarm wegen Person in Mürz

Gleich zwei Einsätze hielten die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am Samstagabend, dem 17. Oktober, auf Trab. Während die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall ausrückten, wurde eine Person in der Mürz gemeldet.

Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zu einem Verkehrsunfall mit einer vermeintlich eingeklemmten Person alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus, doch noch auf dem Weg zum Unfallort folgte bereits die nächste Alarmierung. Laut Feuerwehr ist eine Person in die Mürz gestürzt. Daraufhin wurden Einsatzkräfte vom Verkehrsunfall abgezogen und zum zweiten Einsatz geschickt.

Polizei rettete Person

An der Mürz konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Die Polizei konnte die Person bereits retten. Auch beim Verkehrsunfall stellte sich heraus, dass die Lage weniger dramatisch war als zunächst angenommen. Entgegen der ersten Alarmierung war nämlich niemand im Fahrzeug eingeklemmt.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Nach dem Verkehrsunfall musste ein Pkw mithilfe eines Krans geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Fahrzeug geborgen

Die Feuerwehr konnte sich somit auf die Bergung des Unfallfahrzeugs konzentrieren. Mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeugs wurde der Wagen geborgen und gesichert abgestellt. Anschließend transportierte ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug ab. Die Feuerwehr Bruck an der Mur kam zufällig zum Unfallort und hatte bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Insgesamt stand die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei, das Rote Kreuz und der Straßenerhaltungsdienst (STED) waren beteiligt.