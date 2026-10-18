Gebürtiger Steirer bei „The Taste“: Seine Vergangenheit überrascht

Er stand bereits als Dragqueen bei Heidi Klum vor der Kamera. Jetzt greift Bernd (42) bei „The Taste“ zum Kochlöffel. Mit dabei hat der gebürtige Steirer einen ganz besonderen Glücksbringer.

Statt Glitzer und großer Bühne stehen diesmal Töpfe und Kochlöffel im Mittelpunkt. Bernd (42), der als Dragqueen „Samantha Gold“ bekannt ist, wagt sich in ein neues Fernsehabenteuer. Ab Mittwoch, dem 21. Oktober, ist der gebürtige Steirer in der SAT.1-Kochshow „The Taste“ zu sehen. Dort will er sich gegen neun weitere Kandidaten durchsetzen und einen Platz in einem der Teams ergattern. Seine neue Bühne ist damit die Küche, und diesmal muss vor allem der Geschmack überzeugen.

Pippi soll helfen

Für seinen großen Auftritt setzt Bernd auf eine ziemlich ungewöhnliche Unterstützung. Denn ausgerechnet Pippi Langstrumpf soll ihm bei der Kochshow Glück bringen. Die kunterbunte Figur seines Sohnes stellt er gleich in der ersten Folge auf seinen Küchenblock. „Sie ist bunt, sie ist anders, sie ist einzigartig“, erklärt der 42-Jährige gegenüber Joyn. Ein Motto, das auch zu seinem bisherigen Lebensweg passt. Ob die kleine Glücksbringerin tatsächlich für einen gelungenen Auftritt sorgt, zeigt sich vor den Kameras.

Schon bei Heidi Klum

Im Rampenlicht ist Bernd jedenfalls kein Unbekannter. Lange Zeit stand er unter dem Künstlernamen „Samantha Gold“ als Dragqueen auf der Hamburger Reeperbahn auf der Bühne. 2019 nahm er außerdem an Heidi Klums Fernsehsendung „Queen of Drags“ auf ProSieben teil. Nun tauscht er die Drag-Bühne gegen die Kochschürze und möchte eine ganz andere Seite von sich zeigen. Heute lebt er mit seinem Mann und seinem Sohn in Schweden. Auf Instagram gibt er unter dem Namen „BUTTERLIEBE“ Einblicke in seine Küche und teilt Rezepte, die nach Heimat, Familie und Kindheit schmecken sollen.

Wer trifft den Geschmack?

Bei „The Taste“ muss Bernd nun vor allem vier Spitzenköche überzeugen. Steffen Henssler, Alexander Herrmann, Elif Oskan und Tim Raue suchen nach Talenten für ihre Teams. Insgesamt zehn Hobby- und Profiköche treten zum Auftakt der 15. Staffel an. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin warten 50.000 Euro Preisgeld, eine hochwertige Küchenausstattung sowie ein Interview und ein Titelcover im „prisma“-Magazin. Moderiert wird die Sendung von Angelina Kirsch.

Ab Mittwoch im TV

Ob Bernd mit seinen Kochkünsten tatsächlich einen der begehrten Teamplätze ergattern kann, ist noch offen. Fest steht aber, wann die Zuschauer seinen Auftritt verfolgen können. Die neue Staffel von „The Taste“ startet am Mittwoch, dem 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf SAT.1 und ist auch auf Joyn zu sehen. Dort sind die Folgen kostenlos abrufbar. Dann zeigt sich, ob für Bernd nach der Drag-Bühne auch in der Fernsehküche alles nach seinem Geschmack läuft.