16-jähriger Alkolenker baut Unfall: Auto geht in Flammen auf

Eine nächtliche Autofahrt endete im Bezirk Weiz mit einem brennenden Pkw. Am Steuer saß ein stark alkoholisierter 16-Jähriger. Das Auto hatte er mit einem Freund ohne Wissen des Besitzers in Betrieb genommen.

In der Nacht auf Sonntag, den 18. Oktober 2026, waren zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit einem Auto in St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Doch die Fahrt nahm ein gefährliches Ende: Der 16-jährige Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr in einen Kanalgraben und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß fing das Fahrzeug Feuer. Glücklicherweise blieben beide Jugendlichen unverletzt.

Jugendliche flüchteten von Unfallstelle

Nach dem Unfall flüchteten die beiden zunächst von der Unfallstelle. Der 15-jährige Beifahrer verständigte jedoch selbstständig die Feuerwehr. Gegen 4.30 Uhr wurde auch eine Polizeistreife zu dem brennenden Fahrzeug in einem Waldstück gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Ratten rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an und löschte die Flammen.

Ohne Wissen des Besitzers

Im Zuge der ersten Erhebungen kam schließlich ein weiteres Detail ans Licht: Die beiden Jugendlichen hatten das Auto offenbar ohne Wissen des Besitzers in Betrieb genommen. Das geht aus den Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark hervor. Doch damit nicht genug: Auch der Zustand des jungen Lenkers rückte bei den Ermittlungen in den Mittelpunkt. Ein Alkomattest beim 16-Jährigen ergab eine starke Alkoholisierung. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. „Weitere Erhebungen laufen“, heißt es abschließend seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.