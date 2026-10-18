Auto völlig zerstört! Alkolenker (22) bei heftigem Crash schwer verletzt

Ein 22-Jähriger kam Sonntagfrüh in Großwilfersdorf von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Sein Auto wurde völlig zerstört, der Lenker schwer verletzt. Die Polizei stellte eine starke Alkoholisierung fest.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem 22-Jährigen, sich selbstständig aus dem Unfallwrack zu befreien.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem 22-Jährigen, sich selbstständig aus dem Unfallwrack zu befreien.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, ereignete sich gegen 5.55 Uhr auf der B319 bei Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf war mit seinem Pkw von Fürstenfeld kommend in Richtung Großwilfersdorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam.

Heftiger Aufprall: Baum wurde entwurzelt

Im Bereich einer Verkehrsinsel geriet der Wagen auf ein angrenzendes Ackerfeld. Dort durchbrach das Fahrzeug einen mit Betonsockeln verankerten Holzzaun und krachte anschließend gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war derart groß, dass der Baum vollständig entwurzelt wurde. Der völlig zerstörte Pkw kam schließlich seitlich im Garten eines Einfamilienhauses zum Stillstand.

Fischer eilten dem Verletzten zu Hilfe

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem 22-Jährigen, sich selbstständig aus dem Unfallwrack zu befreien. Anschließend blieb er vor dem Fahrzeug liegen. Zufällig anwesende Fischer bemerkten den Unfall, eilten sofort zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Sie verständigten auch die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der schwer verletzte Lenker in das Landeskrankenhaus Feldbach gebracht.

Polizei stellte starke Alkoholisierung fest

Im Zuge der ersten polizeilichen Erhebungen wurde beim 22-Jährigen eine starke Alkoholisierung festgestellt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Notarzt standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Großwilfersdorf und Markt-Ilz im Einsatz.