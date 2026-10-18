Frontalcrash: Schwerer Alko-Unfall forderte drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der B113 bei Selzthal. Ein alkoholisierter 20-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Am Sonntag gegen 8.50 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich auf der B113 von Rottenmann kommend in Richtung Selzthal unterwegs. In einer Rechtskurve bei Straßenkilometer 62 geriet der junge Lenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Laut eigenen Angaben dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

62-jährige Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 62-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos aus dem Bezirk Liezen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten die Frau aus dem Unfallwrack befreien. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt: die 62-jährige Autofahrerin, der 20-jährige Unfalllenker sowie dessen ebenfalls 20-jähriger Beifahrer. Alle drei erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann gebracht.

Alkoholtest bei 20-Jährigem positiv

Ein beim 20-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei nahm dem jungen Mann daraufhin den Führerschein ab. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten von der Unfallstelle entfernt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Rottenmann und Selzthal sowie die Straßenmeisterei Liezen waren mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Während des Einsatzes musste die B113 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.