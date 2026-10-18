Ein Ort der Erinnerung: Aflenz Memorial“ wurde eröffnet

Eine jahrelange künstlerische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem ehemaligen KZ-Außenlager bildete die Grundlage für die Entstehung dieses besonderen Gedenkortes. Nun zeichnen Wege die einstigen Lagergrenzen nach und markieren etwa den ehemaligen Appellplatz oder den Grundriss einer Häftlingsbaracke. Ein wesentliches Element ist dabei die Bepflanzung der ehemaligen Lagerflächen: Historisch nachgewiesene Pflanzenarten wie Senf, Roggen, Himbeeren und Holunder werden wieder kultiviert, während junge Bäume eine symbolische Verbindung zu den Opfern herstellen, die im nahegelegenen Wald in einem Massengrab verscharrt wurden. Fünf Stelen bieten Hintergrundinformationen zur Lagergeschichte und erinnern an die namentlich bekannten Todesopfer. Entstanden ist ein lebendiges Landschaftsdenkmal, das sich mit den Jahreszeiten und mit den Jahren verändert und künftig auch Raum für Bildungs- und Vermittlungsarbeit bietet.

Gedenken als gemeinsame Verantwortung

Die Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum, Gabriele Mackert, begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und den umliegenden Gemeinden, welche an der feierlichen Eröffnung teilnahmen – darunter Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Landesrätin Claudia Holzer, Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor des Universalmuseums Joanneum), Bernhard Schrettle (ASIST), Nationalrat Joachim Schnabel (LEADER Südsteiermark), Herwig Hösele (Zukunftsfonds), Ute Bauer-Wassmann (Mauthausen Memorial), Patrice und Chantal Lafaurie (Amicale de Mauthausen), Willi Mernyi (Mauthausen Komitee), Bürgermeister Johannes Zweytick, Bürgermeister Peter Stradner, Helmut und Johanna Kandl, Künstler Gerald Brettschuh, Elisabeth Fiedler (ehemalige Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum), Künstler Branko Lenart, Bernhard Steirer (Elevate), Intendantin Ekaterina Degot, Vertreter*innen der Partnergemeinden, Andreas Boden (studio boden), Künstler Paydar Keyvan, Heimo Halbrainer (Verein CLIO), Eva Steigberger (Bundesdenkmalamt) u.v.m.. Die große Bedeutung einer lebendigen Erinnerungskultur, für die das Aflenz Memorial steht, hebt auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl hervor: „Wir eröffnen diesen Ort nicht bloß, um die Vergangenheit zu konservieren, sondern um unsere Lehren daraus für die Zukunft zu ziehen. Dabei stellt sich die Frage, welche Verantwortung sich durch das Erinnern für uns als Gesellschaft, für die Politik und auch für die Kultur ergibt. Entscheidend ist, die Voraussetzungen zu verstehen, unter denen dieses Unrecht geschehen konnte. Eine lebendige Erinnerungskultur vermittelt nicht nur Wissen über das Geschehene, sondern schärft auch den Blick für die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die solches Unrecht ermöglicht haben.“

Umfangreiches Programm am Eröffnungstag

Ein vielfältiges Begleitprogramm bot den Besucherinnen im Anschluss an die Eröffnung die Möglichkeit, sich näher mit der Geschichte des Ortes und dem künstlerischen Konzept auseinanderzusetzen. Geführte Rundgänge durch das Memorial und den ehemaligen Steinbruchstollen sowie Gespräche mit der Künstlerin Milica Tomić, den Künstlerinnen Helmut und Johanna Kandl und dem Historiker David Kurzweil eröffneten unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte und die Gestaltung des Gedenkortes. Ein Rundgang mit dem Archäologen Bernhard Schrettle führte zum Wohnhaus von Franz Trampusch. Schrettle, Geschäftsführer der Archäologisch Sozialen Initiative Steiermark (ASIST), begleitet das Projekt seit vielen Jahren aus archäologischer Sicht. Er betont, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes mit der Eröffnung nicht abgeschlossen ist, sondern auch künftig weiterer Forschung und Aufarbeitung bedarf. Die Gemeinde Wagna unterstützt das Projekt seit Beginn und übernimmt künftig die Pflege und den Unterhalt der Anlage. Für Peter Stradner, der sowohl als Bürgermeister der Gemeinde Wagna als auch als Mauthausen Guide aus unterschiedlichen Perspektiven diesen Projekt begleitet, war heute ebenfalls ein besonderer Tag: „Wir alle tragen Verantwortung dafür, wie wir heute mit unserer Geschichte umgehen. Jeder, der heute hier steht und diesen Worten nickend zustimmt, hat morgen auch die Pflicht, diese Verantwortung wahrzunehmen. Erinnerung darf nicht bei Worten bleiben, sondern muss sich auch in unserem Handeln zeigen.“