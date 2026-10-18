Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
An der Bergeaktion waren neben der Alpinpolizei Liezen und dem Polizeihubschrauber des Bundesministeriums für Inneres auch sechs Bergretter der Ortsstelle Bad Mitterndorf beteiligt.
Bad Mitterndorf
18/10/2026
Alpine Notlage

Plötzlich Krämpfe am gesamten Körper: Wanderer am Grimming gerettet

Bei einer Bergtour auf den Grimming Sonntagvormittag, 18. Oktober 2026, erlitt ein 41-jähriger Wiener medizinische Probleme und musste vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 8 Uhr brachen zwei Freunde, ein 41-Jähriger aus Wien und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land (Kärnten), zu einer Bergtour auf den 2.351 Meter hohen Grimming (Steiermark) auf. Sie starteten im Bereich Kulm in Bad Mitterndorf und wählten den Nordanstieg.

Alpine Notlage: Hubschrauberbergung am Grimming

Gegen 11.30 Uhr konnte der 41-Jährige aufgrund starker, anhaltender Krämpfe am gesamten Körper nicht mehr weitergehen. In der Folge wurde die Bergung des Mannes durch den Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ mittels Taus durchgeführt. Vom Landeplatz im Bereich der Kulmschanze wurde er anschließend in das LKH Bad Aussee gebracht. Beide Bergsportler waren mit Kletterhelmen, Klettergurten, Kletterausrüstung und Bergschuhen ausgestattet. Zum Zeitpunkt der Bergung herrschte Schönwetter. An der Bergeaktion waren neben der Alpinpolizei Liezen und dem Polizeihubschrauber des Bundesministeriums für Inneres auch sechs Bergretter der Ortsstelle Bad Mitterndorf beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at