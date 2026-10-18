Schwerer E-Bike-Sturz: Motorradfahrer eilte 63-Jährigem zu Hilfe

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 63-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Graz geflogen.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 63-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Graz geflogen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober, ereignete sich gegen 14.45 Uhr ein schwerer E-Bike-Unfall in Pirching am Traubenberg. Ein 63-jähriger Mann war mit seinem Elektrofahrrad auf einer Gemeindestraße von Mitteregg in Richtung Rettenbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam.

Mann schwer verletzt: Motorradfahrer leistete Erste Hilfe

Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer vermutlich schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule sowie unterhalb des linken Auges zu. Ein zufällig vorbeikommender Motorradfahrer wurde auf den Verunglückten aufmerksam, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 63-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Graz geflogen. Warum der Mann mit seinem E-Bike zu Fall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, trug der 63-Jährige zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Am E-Bike entstand lediglich leichter Sachschaden.