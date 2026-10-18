Wetter in der Steiermark: Nebel zum Wochenstart, danach viel Sonne

Der Montag beginnt in der Steiermark vielerorts trüb. Vor allem im Grazer Becken und in der Weststeiermark könnte sich der Hochnebel hartnäckig halten. Anderswo zeigt sich häufig die Sonne.

In vielen Tälern sowie im Grazer Becken startet die neue Woche mit Nebel oder Hochnebel. Besonders im Grazer Becken und in der Weststeiermark könnte sich die graue Wolkendecke mit einer Obergrenze von rund 1.500 Metern als zäh erweisen. Abseits der Nebelregionen scheint hingegen den ganzen Tag die Sonne. Auch in anderen Landesteilen sollte sich im Tagesverlauf zunehmend sonniges Wetter durchsetzen. Nach Frühtemperaturen zwischen 5 und 10 Grad steigen die Temperaturen am Nachmittag je nach Nebel und Sonnenschein auf 14 bis 19 Grad.