Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen: Mountainbiker (52) in Lebensgefahr

Ein 52-jähriger Mountainbiker stürzte am Sonntagnachmittag in Zeltweg (Steiermark) schwer. Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 16.40 Uhr war der 52-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße An der Mur in Zeltweg stadtauswärts unterwegs. Dabei dürfte er aufgrund eines medizinischen Gebrechens die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben. Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf auf der asphaltierten Fahrbahn auf. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen.

Verletzter ins Krankenhaus geflogen

Das Rote Kreuz und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen.