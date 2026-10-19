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/ ©Screenshot Google Street View
Das Bild auf 5min.at zeigt das Krankenhaus in Bruck an der Mur.
Steirer (50) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital.
St. Marein im Mürztal
19/10/2026
Rauchgasvergiftung?

Wohnung in Flammen: 50-Jähriger auf Balkon in Sicherheit gebracht

In St. Marein im Mürztal (Steiermark) brach am Sonntagnachmittag ein Brand in einer Wohnung aus. Der 50-jährige Bewohner wurde vom Balkon gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Gegen 16.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag, dem 18. Oktober, zu einem Wohnungsbrand in St. Marein im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag alarmiert. Beim Eintreffen waren die Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der 50-jährige Wohnungsmieter befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon seiner Wohnung. Die Einsatzkräfte sicherten den Mann. Zum genauen Brandgeschehen konnte er keine Angaben machen.

Elektrogerät dürfte Brand ausgelöst haben

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung gemeinsam mit einem Bezirksbrandermittler untersucht. Dabei stellte sich der Küchenbereich als Hauptbrandherd heraus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät den Brand ausgelöst haben. Die genaue Brandursache soll im Zuge der Ermittlungen geklärt werden.

50-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Der Wohnungsmieter wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Bruck an der Mur gebracht. Weitere Bewohner des Mehrparteienhauses kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

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