Junger Kamerad (28) starb bei tragischen Unfall: „Tiefe Lücke in unserer Gemeinschaft“

Ein 28-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach ist bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Seine Kameradinnen und Kameraden nehmen mit bewegenden Worten Abschied.

Die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach muss einen schweren Verlust verkraften: Ein 28-jähriger Kamerad ist bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. In einem Facebook-Beitrag teilte die Feuerwehr die traurige Nachricht und gedachte des Verstorbenen. „Der Verlust reißt eine tiefe Lücke in unsere Gemeinschaft“, schreiben seine Kameradinnen und Kameraden. Der junge Mann sei ein engagierter Feuerwehrmann gewesen, der stets bereit war, anderen in Notlagen zu helfen.

„Ein geschätzter Freund und treuer Wegbegleiter“

Doch nicht nur sein Einsatz für die Feuerwehr wird in dem Posting hervorgehoben. Auch menschlich habe der 28-Jährige einen wichtigen Platz in der Gemeinschaft eingenommen. Die Kameradinnen und Kameraden beschreiben ihn als „geschätzten Freund und treuen Wegbegleiter“. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hinterlasse große Trauer. Ihre Anteilnahme gelte insbesondere seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Menschen, die ihm nahestanden. „Unsere Gedanken, unser tiefstes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen, die ihm nahestanden“, heißt es abschließend in dem Beitrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 07:29 Uhr aktualisiert