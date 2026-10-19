Schon als junger Bub wollte Josef Mündler (73) immer ins Gewitter hinein, anstatt davon weg. Damals beobachtete er seinen Vater heimlich beim Abfeuern von Hagelraketen. Mit fünf Jahren durfte er zum ersten Mal selbst eine abschießen. Seine Faszination für Unwetter hat ihn bis heute nicht losgelassen.

„Jetzt fliegst du weiter“

Josef Mündler lacht bei der Erinnerung an seinen ersten Einsatz als Hagelpilot: „Das war am 5. Mai 1987.“ Eigentlich sollte er damals nur mit einem erfahrenen Piloten mitfliegen. Doch dieser musste sich plötzlich um ein Problem am Generator kümmern. „Jetzt fliegst du weiter“, sagte er zum Jungpiloten. Von einem Moment auf den anderen musste Mündler allein steuern, während sein Kollege am Boden kriechend versuchte den Generator zum Zünden zu bringen.

Piloten als Grenzgänger

Selbst dieses Erlebnis änderte nichts an Josef Mündlers Faszination. Bis heute hält ihn kaum eine Wetterlage vom Start ab. „Je schlimmer das Gewitter, desto schöner wird’s“, sagt er. Ein Hagelpilot müsse trotzdem kein Draufgänger sein. „Natürlich gehen wir immer an den Rand der Grenzen. Aber wir wissen genau, wo diese liegen und überschreiten sie nicht.“

©Steirische Hagelabwehrgenossenschaft Die Faszination für Unwetter hat Josef Mündler bis heute nicht losgelassen.

„Wir vertrauen einander“

Seit 2002 ist Mündler Vorstandsmitglied, seit 2018 Obmann der Steirischen Hagelabwehrgenossenschaft. In der Saison von April bis September sind fünf Flugzeuge und elf Hagelpiloten im Einsatz. „Wir passen super zusammen und müssen einander vertrauen können“, betont er. Um Hagelpilot zu werden, braucht es 400 Flugstunden Praxis. „Ich würde mich freuen, wenn auch eine Frau mit uns fliegt.“ Bis heute gab es ausschließlich männliche Hagelpiloten im Team, doch eine Jungpilotin sei herzlich willkommen, betont er.

17 km hohe Gewitterwolken

„Das Wetter hat sich in den letzten Jahren verändert“, beobachtet Mündler. Während früher die Gewitter aus dem Süden kamen, („die klassischen Adria-Tiefs“), entstehen heute aus dem Nordwesten kommend oft punktuelle Gewitter mit Wolkentürmen, die bis zu 17.000 Meter hoch sein können. „Die Intensität ist gestiegen.“ In der Vergangenheit konnte man nach einem Blitz noch zählen, um herauszufinden, wie schnell die Gewitterfront näher kommt. „Heute gibt es plötzliche und starke Gewitter an einem Ort, während der Nachbarort nichts davon mitbekommt.“

„Wir machen den Regen nicht weg“

„Irgendwer muss schuld sein“,sagt Mündler über die Vorwürfe, die Hagelflieger seien im trockenen Sommer für fehlenden Regen verantwortlich. Doch er erklärt, die Hagelpiloten wollen das Gewitter nicht „wegmachen“, sondern verhindern, dass aus dem Wasser in der Wolke große, gefährliche Hagelkörner entstehen. Ein Meteorologe beobachtet mit Wetterradar und Messdaten, ob sich ein hagelgefährliches Gewitter bildet, und entscheidet, wann und wo die Flugzeuge starten. Entscheidend sei: zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

„Die Gefahr ist der Aufwind“

„Die Gefahr beim Einsatz ist nicht das Gewitter selbst, sondern der Aufwind, der das Flugzeug natürlich nicht erfassen sollte.“ An den Flugzeugen verbrennen Generatoren eine Lösung aus Silberjodid und Aceton. Dabei entstehen sehr viele winzige Silberjodid-Partikel, die direkt in den Aufwind der Wolke eingebracht werden. So entstehen dann viele kleine Eiskristalle statt weniger großer Hagelkörner. Diese kleinen Teilchen schmelzen beim Fallen oft und kommen als Regen am Boden an. Das Hagelschadensrisiko wird verringert.

Fliegende Wetterstationen

Die Piloten werden vom Boden aus gesteuert. Ein eigenes Wetterradar liefert der Einsatzleitung und den Cockpits fast in Echtzeit Bilder von Gewitter und Flugzeugposition. Zugleich sind die Flugzeuge fliegende Wetterstationen: Position, Höhe und Messwerte werden laufend übertragen und für Forschung und Verbesserungen genutzt. Die Wirksamkeit wird wissenschaftlich begleitet, unter anderem gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie.

„Steiermark ist weltweit führend“

Die Generatoren der Steirischen Hagelabwehrgenossenschaft erzeugen heute ein Vielfaches der Partikelmenge früherer Systeme. Mündler hält weltweit Vorträge über die neuesten Erkenntnisse in der Hagelbekämpfung und treibt die Forschung voran. „Wir sind weltweit führend, was die Forschung betrifft“, sagt Mündler. Die Faszination hat er als ältester Hagelpilot Österreichs bis heute nicht verloren: „Es macht mir Spaß, und so lange ich kann, werde ich diese Arbeit weiter verfolgen!“