2,3 Promille am Steuer: Polizei ziehte Raser und Betrunkene aus Verkehr

Großeinsatz auf steirischen Straßen: 92 Polizisten führten am Freitag flächendeckende Schwerpunktkontrollen durch. Die Bilanz ist schockierend: Ein E-Scooter mit 70 km/h, ein Ortsgebiet-Raser und 2,3 Promille am Steuer.

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Steiermark rollte am Freitag, dem 16. Oktober 2026, eine gewaltige Welle an Verkehrskontrollen über das Bundesland. Um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu steigern und schwere Unfälle zu verhindern, standen insgesamt 92 Exekutivbeamte steiermarkweit im Einsatz. Der Fokus lag vor allem auf Geschwindigkeitsübertretungen sowie Drogen- und Alkoholfahrten.

Mit 70 km/h auf dem E-Scooter erwischt

Die Ergebnisse der Razzia machen sprachlos: Bei einer Verfolgungsfahrt konnten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer stoppen, der mit einer unglaublichen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h unterwegs war. Auch im Ortsgebiet schreckten Fahrzeuglenker nicht vor extremen Rasereien zurück: Ein Auto-Lenker wurde im Ortsgebiet mit einer Überschreitung von 81 km/h gemessen. Insgesamt ahndete die Exekutive im Laufe des Schwerpunkts rund 1.000 Geschwindigkeitsübertretungen.

2,3 Promille am Steuer und Drogen sichergestellt

Ebenso erschreckend fällt die Bilanz bei Alkohol und Suchtgift aus: Der unrühmliche Spitzenwert bei den Alkotests lag bei 1,15 mg/l (2,3 Promille). Insgesamt wurden 21 Alko-Lenker angezeigt. Zudem stellten die Beamten im Zuge einer Anhaltung rund 20 Gramm Cannabis sowie eine geringe Menge Kokain sicher. „Die gesteigerte Präsenz der Exekutive soll eine präventive Wirkung erzielen und die Unfallzahlen langfristig reduzieren. Die Landesverkehrsabteilung betont die Wichtigkeit dieser Schwerpunktaktionen für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr“, erklärt Oberst Klaus Rexeis, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung Steiermark.