Darum stehen jetzt 912 weiße Kreuze an steirischen Straßen und Bahnübergängen

Wer derzeit auf steirischen Freilandstraßen oder an Eisenbahnkreuzungen unterwegs ist, entdeckt möglicherweise ein ungewöhnliches Zeichen am Straßenrand: weiße Kreuze. Der Straßenerhaltungsdienst hat in den vergangenen Tagen insgesamt 912 davon in der Steiermark aufgestellt. Sie markieren Unfallstellen, an denen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Die Kreuze stehen für tragische Schicksale: Zwischen 2006 und 2025 verloren auf steirischen Straßen und bei Eisenbahnkreuzungen zahlreiche Menschen ihr Leben. Mit der Aktion sollen die Unfallorte sichtbar werden und Verkehrsteilnehmer stärker für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

1.568 Menschen starben in 20 Jahren

Die Zahlen hinter der Aktion sind erschütternd: In den Jahren 2006 bis 2025 kamen in der Steiermark insgesamt 1.568 Menschen bei 1.468 Verkehrsunfällen ums Leben. Auf Landesstraßen im Freiland waren es 860 Todesopfer bei 799 Unfällen. Weitere 57 Menschen starben bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen. Dass 912 Kreuze aufgestellt wurden, obwohl die Statistik mehr Todesopfer ausweist, hat einen konkreten Grund: An fünf Unfallstellen ist die Aufstellung etwa aufgrund baulicher Veränderungen nicht mehr möglich oder sinnvoll. Zudem bilden die Kreuze die Unfallorte ab und stehen nicht jeweils für eine einzelne verstorbene Person.

Kreuze sollen zum Umdenken bewegen

Hinter der Aktion steht nicht nur das Gedenken an die Opfer, sondern auch ein Appell an alle Verkehrsteilnehmer. „Die Aktion bringt das Thema Verkehrssicherheit dorthin, wo Unfälle passieren, nämlich auf die Straßen selbst“, betont Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Die Kreuze sollen daran erinnern, dass Unachtsamkeit, Ablenkung oder nicht angepasste Geschwindigkeit schwerwiegende Folgen haben können. Gleichzeitig soll die Aktion dazu beitragen, dass sich solche Tragödien möglichst nicht wiederholen.

Pkw-Insassen und Motorradfahrer besonders betroffen

Ein Blick auf die Statistik zeigt, wer bei Verkehrsunfällen besonders häufig ums Leben kam. 51 Prozent der Getöteten waren Pkw-Insassen, 27 Prozent Motorradfahrer. Neun Prozent entfielen auf Fußgänger, sechs Prozent auf Radfahrer sowie Nutzer von E-Scootern und E-Bikes. Jeweils drei Prozent waren Mopedfahrer und Lkw-Insassen, ein Prozent entfiel auf sonstige Verkehrsteilnehmer. Auch bei den Unfallbedingungen gibt es auffällige Zahlen: 75 Prozent der Getöteten verunglückten auf trockener Fahrbahn, 61 Prozent bei Tageslicht. 78 Prozent der Todesopfer waren Männer.

Weniger Verkehrstote als noch vor 20 Jahren

Trotz der traurigen Gesamtbilanz gibt es auch eine positive Entwicklung. Im Jahr 2006 kamen auf steirischen Landesstraßen im Freiland noch 59 Menschen ums Leben, im vergangenen Jahr waren es 38. Das entspricht einem Rückgang von rund 36 Prozent. Besonders gefährdet waren und sind laut Statistik junge Menschen zwischen 18 und 22 Jahren. Allerdings ereigneten sich von den 121 Todesfällen in dieser Altersgruppe innerhalb der vergangenen 20 Jahre fast zwei Drittel zwischen 2006 und 2015. Auch hier zeigt sich somit ein rückläufiger Trend. Die Aktion „Weiße Kreuze“ wird zusätzlich auf Social Media begleitet. Mit kurzen Videos will Verkehrssicherheitsexpertin Maria Knauer-Lukas Menschen erreichen, zum Nachdenken anregen und für mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr sensibilisieren.