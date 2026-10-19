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/ ©FF Kirchbach i. Steiermark
Bild auf 5min.at zeigt einen Traktorunfall.
Feuerwehr muss zu schwierigem Waldweg nach Traktorabsturz
Südoststeiermark
19/10/2026
Feuerwehr-Einsatz

Unfall in der Steiermark: Traktor stürzt über steile Hanglage

Am Montagmorgen kam es am Jatz Bergweg in der Steiermark zu einem Traktorunfall. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr musste über einen schwierigen Waldweg zur Unfallstelle gelangen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren Kirchbach und Breitenbuch zu einem Verkehrsunfall am Jatz Bergweg alarmiert. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach war ein Traktor aus bislang unbekannter Ursache über eine steilere Hanglage abgestürzt. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Einsatzkräfte waren mit dem Alarmstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ verständigt worden.

Schwierige Zufahrt über Waldweg

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, wurde die verletzte Person bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Die Zufahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich für die Feuerwehr Kirchbach aufgrund des schwierigen Waldweges als herausfordernd. Neben der Feuerwehr Kirchbach als einsatzleitender Feuerwehr und der Feuerwehr Breitenbuch standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Die Ursache des Traktorabsturzes ist bislang unbekannt.

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