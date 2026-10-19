Trauer um Sägewerk-Pionier: Jahrzehntelang prägte er bekannten Traditionsbetrieb

Die Nachricht vom tödlichen Unfall des 76-jährigen Johann Schaffer sorgt in der obersteirischen Gemeinde Weißkirchen für Trauer. Der Unternehmer aus Eppenstein war am Freitag, dem 16. Oktober, mit seinem E-Bike im Bereich des Polsterkogels bei St. Michael unterwegs, als er tödlich verunglückte. Er befand sich dabei in seinem Jagdrevier und hatte seinen Hund bei sich. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte Schaffer aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Rad eine steile Böschung hinabgestürzt sein. Trotz rascher Alarmierung und Wiederbelebungsversuchen konnte der Mann nicht gerettet werden. 5 Minuten berichtete: E-Biker tödlich verunglückt: Tragödie in der Obersteiermark.

Jahrzehntelang für „Schaffer Holz“ tätig

Schaffer war eng mit dem Sägewerk „Schaffer Holz“ in Eppenstein verbunden. 1987 übernahm er den Betrieb von seinem Vater Gotthard und führte das Unternehmen knapp drei Jahrzehnte lang. Dabei entwickelte er den Familienbetrieb im Bereich der Starkholzverarbeitung weiter. 2015 übergab er die Leitung an seinen Sohn Markus. Dem Unternehmen blieb er auch danach verbunden und stand weiterhin mit seiner Erfahrung beratend zur Seite.

Engagement für die Region und den Wald

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Schaffer in der Wirtschaftskammer und bei „Pro Holz Steiermark“. Auch politisch war er aktiv: Von 1994 bis 2000 gehörte er dem Gemeinderat der damaligen Gemeinde Eppenstein an. Für seine Verdienste wurde ihm 2010 die Ehrenbürgerschaft von Eppenstein verliehen. Die Marktgemeinde Weißkirchen würdigte insbesondere seinen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde und der gesamten Region. Auch abseits des Unternehmens spielte der Wald eine zentrale Rolle in seinem Leben. Schaffer war begeisterter Jäger und gab sein Wissen als Waldpädagoge weiter. Für sein Engagement erhielt er vom Steirischen Jagdschutzverein das Ehrenzeichen in Gold.