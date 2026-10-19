ÖSV-Star Conny Hütter enttäuscht: „Als Ski-Nation ist es traurig…“

Für die steirische Skirennläuferin Cornelia Hütter steht ihre letzte Weltcup-Saison bevor. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: In Österreich findet in diesem Winter wohl kein einziges Speed-Rennen der Damen statt.

Während die Herren auch in den schnellen Disziplinen vor heimischem Publikum antreten dürfen, stehen für die Damen ausschließlich Technikbewerbe auf dem Programm. Das sorgt bei der Steirerin Cornelia Hütter für Enttäuschung.

Während die Herren auch in den schnellen Disziplinen vor heimischem Publikum antreten dürfen, stehen für die Damen ausschließlich Technikbewerbe auf dem Programm. Das sorgt bei der Steirerin Cornelia Hütter für Enttäuschung.

Insgesamt 15 Ski-Weltcuprennen werden in der kommenden Saison in Österreich ausgetragen. Neun davon bei den Männern und sechs bei den Frauen. Während die Herren auch in den schnellen Disziplinen vor heimischem Publikum antreten dürfen, stehen für die Damen ausschließlich Technikbewerbe auf dem Programm. Das sorgt bei der Steirerin Cornelia Hütter für Enttäuschung: „Das ist natürlich schade. Auf die hätte ich mich schon gefreut.“ Auf die Frage nach ihren persönlichen Höhepunkten bei den Weltcupevents antwortete die Steirerin gegenüber der APA: „Natürlich die Heimrennen, aber heuer gibt es keine bei uns. Und natürlich als – wie wir uns nennen – Ski-Nation ist es traurig, dass man keine Speedrennen bei den Damen hat“, Gerade in ihrer Abschiedssaison hätte sie sich noch einmal auf Rennen vor heimischen Fans gefreut.

Cortina als besonderes Highlight

Ein Höhepunkt ihrer letzten Saison soll für die zehnfache Weltcupsiegerin die Rückkehr nach Cortina d’Ampezzo werden. Dort gewann Hütter im Februar 2026 bei den Olympischen Winterspielen die Bronzemedaille im Super-G. Auch auf die Rennen in Garmisch-Partenkirchen freut sich die Steirerin besonders.

Saisonstart für Speed-Damen im Dezember

Auf die ersten Speed-Rennen muss Hütter noch etwas warten. Mitte Dezember stehen in Beaver Creek zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. Auf ihre letzte Weltcup-Saison hat sich die Steirerin unter anderem mit intensiven Trainingseinheiten in Chile vorbereitet.