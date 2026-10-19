Fuchs kämpft im Wasser um sein Leben: Feuerwehr eilt zu Hilfe

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf. Ein Fuchs war in einen Teich gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte kamen dem erschöpften Tier zu Hilfe.

Mithilfe einer Leiter und großer Fangnetze gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Fuchs vorsichtig aus dem Wasser zu holen.

Mithilfe einer Leiter und großer Fangnetze gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Fuchs vorsichtig aus dem Wasser zu holen.

Gegen 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf am Sonntag, 18. Oktober, zu einer Tierrettung beim ARBÖ-Fahrsicherheitszentrum gerufen. Ein Fuchs war in den dortigen Bewässerungsteich gefallen und schaffte es nicht mehr ans Ufer. Wie die Feuerwehr auf Facebook berichtet, hatte das Tier bereits mehrere Runden im Wasser gedreht und war sichtlich entkräftet.

Feuerwehr befreit Fuchs aus Teich

Mithilfe einer Leiter und großer Fangnetze gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Fuchs vorsichtig aus dem Wasser zu holen. Während der Rettungsaktion stand die Feuerwehr in Kontakt mit einem Tierarzt und dem zuständigen Veterinär des Bereichsfeuerwehrverbandes. Anschließend wurde die örtliche Jägerschaft verständigt. Die Jäger brachten eine geeignete Transportbox mit, in der sich das erschöpfte Tier zunächst erholen konnte.

©Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf

Happy End für den kleinen Ausreißer

Glücklicherweise blieb der Fuchs laut Feuerwehr unverletzt. Nach einer Erholungspause konnte er wieder in die freie Wildbahn entlassen werden – an einem sicheren Ort, abseits des Teiches. Die Feuerwehr bedankte sich bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Zusammenarbeit.