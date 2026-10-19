Wirbel um Gepäckfach: Steirer von Polizei aus Flugzeug geholt

Ein Flug von Dublin nach Wien verlief am Sonntagabend anders als geplant. Wegen Unstimmigkeiten rund um ein Gepäckfach musste die Maschine zum Gate zurückkehren. Im Mittelpunkt stand ein Steirer und seine Lebensgefährtin.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, sollte ein Ryanair-Flug um 19.30 Uhr von Dublin nach Wien starten. Doch noch vor dem Abflug kam es zu einem Zwischenfall. Wie die „Krone“ berichtet, soll sich ein Passagier aus der Steiermark laut einem Augenzeugen wiederholt über fehlenden Platz im Gepäckfach beschwert haben. Die Situation soll sich daraufhin zugespitzt haben. Schließlich kehrte das Flugzeug zum Gate zurück, wo Polizisten den 45-Jährigen und seine Partnerin aus der Maschine begleiteten.

Steirer sieht den Vorfall anders

Der betroffene Mann schildert den Vorfall gegenüber der „Krone“ allerdings anders. Demnach habe eine Flugbegleiterin seine Lebensgefährtin aufgefordert, ihr Gilet im Gepäckfach zu verstauen. Da dort kein Platz mehr gewesen sei, habe sie das Kleidungsstück wieder anziehen sollen. Der Steirer gibt zu, die Flugbegleiterin daraufhin verärgert angesehen zu haben. Einen Streit oder aggressives Verhalten bestreitet er jedoch.

Paar musste 950 Euro für neue Flugtickets zahlen

Der Zwischenfall hatte auch finanzielle Folgen für das Paar. Nach eigenen Angaben mussten die beiden insgesamt 950 Euro für neue Flugtickets bezahlen. Erst am Montagmorgen um 7 Uhr konnten sie ihre Heimreise antreten. Zuvor verbrachten sie rund zwölf Stunden am Flughafen in Dublin. Auch die übrigen Fluggäste waren betroffen: Laut einem Augenzeugen verzögerte sich der Abflug um etwa zwei Stunden. Rechtliche Schritte möchte der 45-Jährige laut „Krone“ nicht einleiten. Was genau an Bord vorgefallen ist und weshalb die Polizei eingeschaltet wurde, bleibt anhand der unterschiedlichen Schilderungen offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert