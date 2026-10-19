MRT in Wagna künftig auch für Kassenpatienten zugänglich

Ab November können auch Menschen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden, das MRT-Gerät am LKH Wagna nutzen. Die SPÖ begrüßt die Neuerung, sieht aber noch weiteren Handlungsbedarf.

Seit 2025 verfügt das LKH Südweststeiermark am Standort Wagna über ein modernes MRT-Gerät. Bisher wurde es ausschließlich für Patienten der Krankenhäuser in Wagna, Deutschlandsberg und Bad Radkersburg genutzt. Wie Medien berichten, können ab November auch niedergelassene Ärzte ihre Kassenpatienten für eine Untersuchung zuweisen. Termine können bereits jetzt vereinbart werden.

Deutlich mehr Untersuchungen geplant

Durch die Öffnung für weitere Patienten sollen künftig bis zu 2.600 zusätzliche Untersuchungen pro Jahr möglich sein. Das Angebot startet zunächst als Pilotprojekt und ist bis Ende 2027 vorgesehen. Das Gerät soll weiterhin werktags von 7 bis 15 Uhr in Betrieb sein.

SPÖ sieht Erfolg durch politischen Druck

Die steirische SPÖ begrüßt die angekündigten Verbesserungen und führt diese auch auf ihre wiederholte Kritik und parlamentarische Anfragen zurück. Laut SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz und Landtagsabgeordnetem Andreas Thürschweller sei die bisherige Auslastung des Geräts zu gering gewesen. „Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass ein MRT, das mit einem Millionenaufwand errichtet wurde, nicht allen Versicherten gleichermaßen zugutekommt. Unsere Anfragen haben die Missstände aufgezeigt und den notwendigen Druck erzeugt. Dass nun Verbesserungen angekündigt wurden, ist erfreulich. Entscheidend wird aber sein, wie diese in der Praxis tatsächlich aussehen“, betonen SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz und der regionale Landtagsabgeordnete Bgm. Andreas Thürschweller. Für die steirische Sozialdemokratie können die angekündigten Verbesserungen daher nur ein erster Schritt sein. „Wir werden genau beobachten, wie sich die Situation in Wagna entwickelt und ob die angekündigten Maßnahmen tatsächlich zu einer besseren Versorgung führen. Unser Ziel bleibt eine flächendeckende MRT-Versorgung für alle Steirerinnen und Steirer. Dafür werden wir uns weiterhin mit Nachdruck einsetzen“, stellen Schwarz und Thürschweller klar.