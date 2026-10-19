Nebel, Nieselregen und Sonne: So wird der Dienstag in der Steiermark

Der Dienstag (20. Oktober) zeigt sich in der Steiermark von unterschiedlichen Seiten. Während es in manchen Regionen lange trüb bleibt, dürfen sich andere über reichlich Sonnenschein freuen.

In weiten Teilen der Steiermark beginnt der Dienstag mit dichten Wolken und Hochnebel. Südlich des Alpenhauptkamms kann es aus der Nebeldecke stellenweise sogar leicht nieseln. Deutlich freundlicher sieht es hingegen in der nördlichen Obersteiermark aus. Dort stehen die Chancen auf einen überwiegend sonnigen Tag besonders gut.

Hier zeigt sich die Sonne

Auch im Südosten der Steiermark dürfte sich die Sonne im Laufe des Vormittags immer häufiger durchsetzen. Weniger Glück hat voraussichtlich das Obere Murtal, wo sich die trübe Wetterlage am längsten halten könnte. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Tagsüber wird es mit Höchstwerten von 15 bis 19 Grad recht mild. Dazu kann stellenweise ein deutlich spürbarer Wind aus südlicher Richtung wehen.