Neue Spürnase im Einsatz: Finn soll Giftköder aufspüren

In der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich bekommt die Polizei tierische Unterstützung: Spürhund Finn soll tote Wildtiere und Giftköder aufspüren. Damit könnte er auch anderen Tieren das Leben retten.

Der fünfjährige Schäferhund-Mischling Finn ist die neue Spürnase im Team des WWF Österreich. Ab sofort steht er der Polizei bei Ermittlungen zu illegalen Wildtiertötungen auf Abruf zur Verfügung. Dabei soll er vor allem in der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich zum Einsatz kommen. Seine Aufgabe ist es, tote Wildtiere und Giftköder aufzuspüren, die wichtige Hinweise auf Straftaten liefern können. „Finn hilft, illegale Abschüsse, Vergiftungen oder tödliche Fallen aufzudecken. Seine Funde können entscheidende Hinweise für die polizeilichen Ermittlungen liefern sowie weiteren Wildtieren das Leben retten“, sagt WWF-Artenschutzexpertin Christina Wolf-Petre.

©WWF Österreich | WWF-Artenschutzexpertin Christina Wolf-Petre erklärt, wie Spürhund Finn bei der Aufklärung illegaler Wildtiertötungen helfen und weitere Tiere vor Giftködern schützen kann.

Seine Nase rettet Leben

Denn Finn kann nicht nur bei der Aufklärung von Straftaten helfen, sondern auch weitere Vergiftungen verhindern. Findet er ausgelegte Giftköder oder präparierte Tierkadaver, können diese rasch entfernt werden, bevor andere Tiere das Gift aufnehmen. Dafür wurde der Rüde speziell ausgebildet. Er kann innerhalb kürzester Zeit große Flächen nach toten Wildtieren absuchen. Auch bei vorbeugenden Suchaktionen soll Finn eingesetzt werden. Gerade in Wäldern oder weitläufigen Gebieten kann seine feine Nase den entscheidenden Unterschied machen.

Erfahrung in der Steiermark

Für Finn ist die Suche nach tierischen Spuren nichts Neues. Der fünfjährige Rüde ist ein sogenannter X-Herder, eine Mischung aus Holländischem Schäferhund und Malinois. Bereits in der Steiermark war er im Einsatz und spürte dort Luchskot auf. Damit half er bei der Überwachung der bedrohten Wildkatzen. Der WWF beschreibt ihn als ausgeglichen, lernfreudig und ausdauernd. „Auch abseits der Suche ist er für jeden Spaß zu haben. Hauptsache er ist dabei und es gibt etwas zu tun“, erzählt Christina Wolf-Petre.

©WWF Österreich In der Steiermark war Finn bereits im Einsatz: Dort spürte er Luchskot auf und unterstützte damit die Überwachung der bedrohten Wildkatzen.

Hunderte Tiere betroffen

Wie wichtig solche Spürhunde sind, zeigen die Zahlen zur Wildtierkriminalität in Österreich. Laut einem Bericht von WWF und BirdLife wurden zwischen 2017 und 2025 insgesamt 310 Fälle mit 487 betroffenen Tieren dokumentiert. Dazu zählen etwa illegale Abschüsse, Vergiftungen und der Fang bedrohter Arten in Fallen. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen. „Bei den bekannten Fällen handelt es sich aber nur um die Spitze des Eisberges. Nach wie vor wird nur ein geringer Anteil der Fälle tatsächlich aufgedeckt“, erklärt Wolf-Petre.

©WWF Österreich Mit seiner feinen Nase kann Finn tote Wildtiere und gefährliche Giftköder aufspüren. Seine Funde können wichtige Hinweise für polizeiliche Ermittlungen liefern.

WWF will mehr Spürhunde

Finn ist nach der in Tirol stationierten Hündin Lea bereits der zweite Spürhund des WWF. Langfristig möchte die Naturschutzorganisation ein österreichweites Netzwerk aus speziell geschulten und einheitlich zertifizierten Mensch-Hund-Teams aufbauen. Diese sollen bei der Bekämpfung illegaler Wildtierverfolgung helfen. Darüber hinaus fordert der WWF einen nationalen Aktionsplan gegen Wildtierkriminalität. Dieser soll bestehende Maßnahmen bündeln, Zuständigkeiten klären und verbindliche Ziele festlegen.