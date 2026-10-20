190.000 Euro weniger: SPÖ kritisiert Kürzungen im steirischen Sport

Im Budgetentwurf für 2027 sieht die steirische Landesregierung eine Kürzung der Mannschaftsspitzensportförderung um 190.000 Euro vor. Gleichzeitig sollen fünf steirische Spitzensportvereine für die Saison 2027/28 zusätzliche Förderungen zwischen 50.000 und 100.000 Euro erhalten. Für die steirische SPÖ wirft das Fragen auf. Mit einer schriftlichen Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek will sie nun klären, wie die Förderzusagen zustande kommen und welche Auswirkungen die geplanten Einsparungen auf andere Vereine haben könnten.

SPÖ fordert Antworten

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz kritisiert vor allem die fehlende Klarheit bei der Vergabe der Fördermittel. „Spitzensport verdient Unterstützung. Aber es muss nachvollziehbar sein, nach welchen Kriterien Förderungen vergeben werden und wer davon profitiert. Wenn gleichzeitig die Mittel für den Mannschaftsspitzensport um 190.000 Euro gekürzt werden sollen, muss die Landesregierung erklären, wie das zusammenpasst. Wie kann es sein, dass einzelne Vereine neue Zusagen bekommen, während andere Sportarten und Mannschaften um ihre bisherige Unterstützung bangen müssen?“, fragt Schwarz. Bislang sei laut SPÖ unklar, ob die angekündigten Förderungen zusätzlich zu den bestehenden Fördermitteln vergeben werden. Auch die Finanzierung und die Auswahl der fünf Vereine seien noch offen.

©Stadt Graz/Foto Fischer + SPÖ SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz fordert Klarheit über die geplanten Kürzungen bei der steirischen Sportförderung und die zusätzlichen Förderzusagen für fünf Spitzensportvereine.

Sorge um Vereine

Die steirische Sozialdemokratie will deshalb nicht nur wissen, woher das Geld für die neuen Förderzusagen kommen soll. Sie fragt auch nach den konkreten Einsparungen, die mit der geplanten Kürzung erreicht werden sollen. Zudem soll geklärt werden, ob künftig weniger Sportarten gefördert oder einzelne Mannschaften sogar vollständig von der Förderung ausgeschlossen werden könnten. SPÖ-Sportsprecher Jochen Bocksruker betont, dass alle Vereine auf faire Regeln vertrauen können müssen. Das betreffe unterschiedliche Sportarten, Frauen- und Männermannschaften sowie Vereine in verschiedenen Ligen.

Was passiert nun?

Ein weiterer Punkt der schriftlichen Anfrage betrifft die Gleichstellung im Sport. Schwarz fordert Auskunft darüber, ob Frauen- und Männermannschaften auch künftig nach dem bisherigen Grundsatz gleichwertig gefördert werden. Die SPÖ will damit mögliche Nachteile für andere Mannschaften und Sportarten verhindern. „Wir wollen sicherstellen, dass die Unterstützung einzelner Spitzensportvereine nicht auf Kosten anderer Mannschaften und Sportarten geht“, betont Schwarz. Nun fordert die Partei von der Landesregierung eine nachvollziehbare Erklärung, wie die Sportförderung in der Steiermark künftig gestaltet werden soll.