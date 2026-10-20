Einbrecher tarnen sich als Jogger: Polizei warnt in der Steiermark

Trotz zahlreicher Festnahmen bleiben professionelle Einbrecherbanden in der Steiermark aktiv. Die Täter schlagen vor allem tagsüber zu und tarnen sich teilweise als Jogger. Die Polizei ruft nun zur Wachsamkeit auf.

Der Polizei ist es in den vergangenen Monaten gelungen, zahlreiche internationale Tätergruppen festzunehmen. Damit konnte sie einen bedeutenden Schlag gegen die organisierte Kriminalität erzielen. Doch die Ermittlungen zeigen auch, dass Einbrecherbanden weiterhin aktiv sind und immer professioneller vorgehen. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark stammen die Tätergruppen hauptsächlich aus dem südamerikanischen Raum. Um weitere Einbrüche zu verhindern, setzt die Polizei nun verstärkt auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Einbrüche am Tag

Besonders auffällig ist die Vorgehensweise der Täter. Die Einbrüche finden laut Polizei fast ausschließlich während der Tagesstunden statt. Häufig sind die Gruppen mit neuwertigen Mietwagen unterwegs, die italienische oder deutsche Kennzeichen haben. Meist bestehen sie aus zwei bis vier Personen, vereinzelt sind auch Frauen beteiligt. Bei der Auskundschaftung von Häusern und Wohnungen gehen die Täter teilweise besonders unauffällig vor: Sie tarnen sich als Jogger, Sportler oder Spaziergänger.

Polizei bittet um Hilfe

Obwohl bereits zahlreiche Festnahmen gelungen sind, ist die Gefahr laut Polizei nicht gebannt. Der Grund: Kriminelle Gruppierungen rücken schnell nach. Deshalb appelliert die Landespolizeidirektion Steiermark an die Bevölkerung, im eigenen Wohnumfeld besonders aufmerksam zu sein. Wer verdächtige Beobachtungen von unbekannten Personen oder Fahrzeugen macht, soll diese umgehend über den Polizeinotruf 133 melden. Dabei können auch kleine Details für weitere Ermittlungen entscheidend sein.

Darauf solltest du achten: Bei verdächtigen Beobachtungen empfiehlt die Polizei, möglichst genaue Informationen festzuhalten. Dazu zählen das Kennzeichen, die Fahrzeugmarke und die Farbe eines verdächtigen Autos. Auch das Erscheinungsbild der beobachteten Personen kann für die Ermittler wichtig sein. Zusätzlich rät die Polizei zu gegenseitiger Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Häuser und Wohnungen sollten auch dann konsequent gesichert werden, wenn man tagsüber nur kurz außer Haus ist.

Beratung bei der Polizei

Wer sein Eigenheim besser vor Einbrüchen schützen möchte, kann sich an die örtliche Polizeiinspektion wenden. Dort lässt sich ein Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Weitere Informationen zur Vorbeugung von Wohnraumeinbrüchen bietet auch das Bundeskriminalamt. Die Landespolizeidirektion Steiermark betont abschließend, dass die bisherige Ermittlungsstrategie greift. Langfristige Sicherheit könne jedoch nur durch das Zusammenspiel von Polizeiarbeit und der Aufmerksamkeit der Bevölkerung gewährleistet werden.