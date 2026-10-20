40 Jahre gearbeitet, dann gekündigt: Arbeiterkammer entdeckt teuren Fehler

Nach 40 Jahren in derselben Firma wurde ein LKW-Fahrer gekündigt. Bei der Abfertigung fehlten allerdings 12.000 Euro. Die Arbeiterkammer Steiermark entdeckte den Fehler und verhalf dem Mann zu seinem Geld.

40 Jahre lang war ein LKW-Fahrer für dasselbe Unternehmen tätig. Dann folgte die Kündigung. Nach so vielen Jahren stand dem Arbeiter eine Abfertigung zu, die ihm das Unternehmen auch auszahlte. Doch bei der Überprüfung durch die Arbeiterkammer (AK) Steiermark stellte sich heraus, dass bei der Berechnung ein wichtiger Punkt übersehen worden war. Für den Mann ging es dabei um mehrere Tausend Euro.

Arbeitszeit reduziert

Der Grund für die falsche Berechnung lag in einer Änderung seiner Arbeitszeit. Kurz vor der Kündigung hatte der LKW-Fahrer seine Stunden von Vollzeit auf 32 Stunden reduziert. Entscheidend war allerdings sein Alter: Zum Zeitpunkt der Reduzierung war der Arbeiter bereits über 50 Jahre alt. Deshalb musste seine Abfertigung in diesem Fall auf Grundlage seiner früheren Vollzeitbeschäftigung berechnet werden.

12.000 Euro nachgezahlt

Genau dieser Umstand war bei der ursprünglichen Berechnung nicht berücksichtigt worden. Die Juristinnen und Juristen der AK Steiermark überprüften den Fall und stellten fest, dass dem ehemaligen Mitarbeiter weitere 12.000 Euro zustanden. Das Unternehmen zahlte den fehlenden Betrag schließlich nach. Damit erhielt der LKW-Fahrer zusätzlich zu seiner bereits ausbezahlten Abfertigung noch eine beträchtliche Summe.

AK rät zur Prüfung

Der Fall zeigt, wie wichtig eine genaue Überprüfung der Abfertigung sein kann. Denn auch eine Änderung der Arbeitszeit kurz vor dem Ende eines Dienstverhältnisses kann bei der Berechnung eine Rolle spielen. Wer sich bei der eigenen Abfertigung unsicher ist, kann sich an die Arbeiterkammer wenden. Die AK Steiermark bietet an, die Ansprüche zu überprüfen, und richtet sich mit einem Aufruf an Beschäftigte: „Du hast Fragen zu deiner Abfertigung? Meld dich bei uns, wir prüfen deine Ansprüche!“