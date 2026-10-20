Höhere Nächtigungsabgabe sorgt in der Steiermark für Kritik

Die geplante Erhöhung der Nächtigungsabgabe sorgt in der Steiermark für heftige Kritik. Viele Tourismusbetriebe haben ihre Preise für 2027 bereits fixiert. Nun kündigt Landeshauptmann Mario Kunasek Gespräche an.

Die geplante Erhöhung der Nächtigungsabgabe sorgt in der steirischen Tourismusbranche für Unmut. Von der Hotellerie über Campingplatzbetreiber bis hin zu führenden Tourismusregionen fühlen sich viele Betriebe von der Entscheidung überrumpelt. Besonders problematisch ist dabei die Planung für das Jahr 2027. Zahlreiche Betriebe haben ihre Preise bereits kalkuliert und verbindliche Angebote vereinbart. Die Erhöhung stellt sie damit vor wirtschaftliche Herausforderungen.

Kritik im Landtag

Die Unzufriedenheit der Branche war nun auch Thema im steirischen Landtag. Grünen-Tourismussprecher Lambert Schönleitner konfrontierte Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek (FPÖ) mit der Kritik. Er wollte wissen, warum die Erhöhung ohne ausreichende Abstimmung mit den betroffenen Betrieben beschlossen wurde. Dabei ging es vor allem um die wirtschaftlichen Auswirkungen und die fehlende Planungssicherheit. Schönleitner warf Kunasek vor, die Anliegen der Tourismuswirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

©Die Grünen Steiermark Grünen-Tourismussprecher Lambert Schönleitner kritisierte die Erhöhung der Nächtigungsabgabe im steirischen Landtag und fordert mehr Planungssicherheit für die Betriebe.

Deutliche Worte

Schönleitner fand dabei klare Worte: „Die gesamte Branche läuft Sturm, weil der Landeshauptmann die Erhöhung ohne vernünftige Abstimmung und ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Planung der Betriebe durchgedrückt hat. Und statt zu erklären, warum er die Betriebe derart überfahren hat, zählt er im Landtag auf, was die Tourismusbetriebe ohnehin alles dem Land zu verdanken hätten. Das ist keine Antwort auf die berechtigte Kritik der Branche“, kritisierte Schönleitner. Damit bezog er sich auf die Antwort des Landeshauptmanns im Landtag.

Kunasek reagiert

Nach der Kritik kündigte Kunasek schließlich Gespräche mit den betroffenen Betrieben an. Dabei sollen die wirtschaftlichen Belastungen durch die Erhöhung und mögliche Nachbesserungen Thema sein. Für Schönleitner ist diese Ankündigung zumindest ein erster Schritt. Eine endgültige Lösung sieht er darin allerdings noch nicht. „Das ist ein erster Schritt. Aber Gespräche allein lösen das Problem nicht. Am Ende braucht es Planungssicherheit für die Betriebe“, so Schönleitner abschließend.