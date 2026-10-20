Millionenschaden durch Schwarzarbeit: Razzien in vier Bundesländern

Ein mutmaßliches Netzwerk aus Scheinfirmen soll mit illegalen Beschäftigungskonstruktionen einen Schaden von mindestens 3,5 Millionen Euro verursacht haben. Bei einem Großeinsatz am Dienstag wurden neun Personen festgenommen.

In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober 2026 gingen Ermittler in der Steiermark, Kärnten, im Burgenland und in Wien gegen ein mutmaßliches Netzwerk organisierter Schwarzarbeit vor. Unter der Leitung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wurden insgesamt 18 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Neun Personen wurden festgenommen. Die Ermittlungen richten sich gegen rund 40 Beschuldigte. Im Raum stehen unter anderem organisierte Schwarzarbeit, betrügerische Sozialversicherungsmeldungen, schwerer gewerbsmäßiger Betrug und betrügerische Krida.

Mehr als 25 Scheinfirmen im Visier

Laut Ermittlungsstand sollen mindestens 25 Scheinfirmen im Bereich Kurierdienste und Kleintransporte gegründet worden sein. Für die Unternehmen dürften mittellose ausländische Personen als formelle Geschäftsführer angeworben worden sein. Teilweise sollen dabei auch falsche Identitäten verwendet worden sein. Arbeitnehmer seien über diese Firmen mit falschen oder zu niedrig angesetzten Beitragsgrundlagen bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gemeldet worden. Tatsächlich sollen sie jedoch Vollzeit für andere Unternehmen gearbeitet haben. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf zumindest 3,5 Millionen Euro geschätzt.

Ermittlungen unter steirischer Koordination

Den Razzien gingen gemeinsame Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark und der Steuerfahndung voraus. Im Mittelpunkt standen das Aufdecken von Scheinfirmen und mutmaßlich betrügerischen Sozialversicherungsmeldungen. Weitere Details halten die Behörden aus kriminaltaktischen Gründen vorerst zurück.