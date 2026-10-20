Von Auto erfasst: Junger Steirer (25) nun im Krankenhaus verstorben

Nach einer Kollision mit einem Auto in St. Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg ist ein 25-jähriger Mann nun verstorben, wie die Polizei informiert. Er war am Samstagabend schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 17. Oktober 2026, gegen 19.30 Uhr auf der L314. Eine 21-jährige Autofahrerin war auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt unterwegs, als sie mit dem dunkel gekleideten Fußgänger zusammenstieß. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in ein Krankenhaus geflogen. 5 Minuten berichtete: Autofahrerin (21) erfasste Fußgänger: 25-Jähriger schwer verletzt.

Junger Steirer erlag Verletzungen

Wie die Polizei am Dienstag, dem 20. Oktober, mitteilte, ist der 25-Jährige inzwischen im Krankenhaus verstorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen.