Schwerer Unfall auf A2: Auto kracht in Asfinag-Bus

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Modriach und Steinberg kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Pkw prallte gegen einen abgestellten Streckenbus der Asfinag, ein Insasse wurde ins Krankenhaus geflogen.

Kurz nach 13 Uhr verlor ein Autofahrer in Fahrtrichtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Streckenbus der Asfinag, der am Pannenstreifen abgestellt war. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin den ersten Fahrstreifen sowie den Pannenstreifen. Auch die Freiwillige Feuerwehr stand im Einsatz.

Asfinag-Mitarbeiter leicht verletzt

Ein Insasse des Wagens musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die beiden Mitarbeiter der Asfinag, die sich im Streckenbus befanden, wurden nur leicht verletzt. Aufgrund des Schocks wurden sie vorsorglich von der Rettung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Pannenstreifen bleibt gesperrt

Die Unfallstelle hat auch nach dem Crash Auswirkungen auf den Verkehr. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Pannenstreifen vorerst gesperrt, zudem gilt in diesem Bereich vorübergehend eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Die Asfinag rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten und notwendigen Sicherungsmaßnahmen spätestens am Mittwoch abgeschlossen werden.

#Update: Vier Verletzte

Wie die Polizei nun mitteilt, wurden bei dem Unfall insgesamt vier Personen verletzt. Darunter ein 18-Jähriger und seine Mutter. Mehr dazu hier: Neue Details zu Unfall auf A2: 18-Jähriger und Mutter unter vier Verletzten.

*Hinweis: In einer früheren Version des Artikels des Artikels wurde berichtet, dass die Mitarbeiter der Asfinag nicht verletzt wurden. Wie die Polizei nun informiert, wurden sie verletzt, allerdings nur leicht. Der Artikel wurde aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert