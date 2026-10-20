Pferd in Not: Feuerwehr muss mit Spezialausrüstung anrücken

Auf einem Pferdehof in Preding im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) benötigte ein älteres Pferd Hilfe. Weil das Tier nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, rückte die Feuerwehr mit Spezialausrüstung zur Tierrettung aus.

Gegen 8.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Preding alarmiert. Die Betreiber des Hofes hatten zuvor bereits eine Tierärztin verständigt und versucht, dem Pferd gemeinsam wieder auf die Beine zu helfen. Da dabei Verletzungsgefahr bestand, wurde schließlich die Feuerwehr hinzugezogen. Während die Einsatzkräfte vor Ort einen Teil des Boxenzauns entfernten, um Platz für die Rettungsmaßnahmen zu schaffen, wurde ein spezielles Großtier-Rettungsset von der Feuerwehr Deutschlandsberg geholt. In der Zwischenzeit betreuten die Tierärztin und die anwesenden Tierpfleger das Tier.

Pferd mithilfe eines Traktor ausgerichtet

Nach dem Eintreffen der Spezialausrüstung wurde das Pferd von der Tierärztin leicht sediert. Anschließend legten die Einsatzkräfte das Rettungsset vorsichtig an. Mithilfe eines Traktors konnte das Tier schließlich angehoben werden und wieder selbstständig auf seinen Beinen stehen. Nachdem sich der Stand des Pferdes stabilisiert hatte, wurde die Ausrüstung entfernt. Die weitere Betreuung übernahm die Tierärztin. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Preding beendet. Die verwendeten Geräte wurden gereinigt und das ausgeliehene Rettungsset anschließend nach Deutschlandsberg zurückgebracht.