Neue Details zu Unfall auf A2: 18-Jähriger und Mutter unter vier Verletzten

Nach dem schweren Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Ligist liegen weitere Details vor. Ein 18-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen ein ASFINAG-Fahrzeug geprallt. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall mit einem Asfinag-Bus auf der A2. Wie die Polizei nun mitteilte, war der 18-jährige Italiener aus Kärnten am 20. Oktober gemeinsam mit seiner 53-jährigen Mutter in Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe Ligist im Bezirk Voitsberg geriet das Auto gegen 13 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte gegen ein am Pannenstreifen abgestelltes Streckendienstfahrzeug der ASFINAG. Wie bereits berichtet, war ein Insasse des Pkw mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Nun steht fest, dass es sich dabei um die 53-jährige Beifahrerin handelte. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit Christophorus 17 ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht.

Vier Verletzte nach Kollision auf A2

Auch der 18-jährige Lenker sowie die beiden Mitarbeiter im ASFINAG-Fahrzeug wurden verletzt. Bei ihnen waren die Verletzungen laut Polizei leicht. Das Rote Kreuz brachte alle drei ins UKH Graz. Die durchgeführten Alkoholkontrollen verliefen negativ. Neben den Rettungskräften waren auch die Feuerwehren Ligist und Steinberg im Einsatz.

A2 zeitweise vollständig gesperrt

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien bis etwa 14 Uhr komplett gesperrt werden. Warum der Wagen ins Schleudern geriet, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.