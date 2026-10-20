Schneefallgrenze sinkt: Bis zu 20 Grad, dann Minusgrade in der Steiermark

Am Mittwoch sind in der Steiermark noch bis zu 20 Grad möglich. Doch ab Donnerstag wird es deutlich kühler, Regen zieht durch und die Schneefallgrenze sinkt. Am Freitag drohen in höheren Tälern sogar Temperaturen unter null Grad.

Der Mittwoch zeigt sich in der Steiermark zunächst wechselhaft. Während im Osten dank Südwind noch einzelne Sonnenstunden möglich sind, bleibt es im Westen häufig bewölkt. Vom Oberen Murtal ausgehend breiten sich im Tagesverlauf voraussichtlich Regenschauer aus. Trotz der zunehmenden Wolken bleibt es noch einmal ungewöhnlich mild: Die Höchsttemperaturen erreichen laut GeoSphere Austria zwischen 14 und 20 Grad.

Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag

In der Nacht auf Donnerstag und in den Morgenstunden regnet es regional weiter. In der nördlichen Obersteiermark fällt die Schneefallgrenze laut Prognose „zum Teil bis gegen 1200 m herab“. In höheren Lagen kann es somit schneien. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und zieht sich zunehmend in die Berge zurück. Am Nachmittag sind von Westen her einzelne Auflockerungen möglich. Im Norden bleibt es dagegen meist bewölkt. Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück: In Bad Mitterndorf werden nur rund sieben Grad erwartet, in Leibnitz sind bis zu 14 Grad möglich. Dazu frischt der Nordwestwind im Bergland auf, stellenweise sind sogar stürmische Böen angekündigt.

Minus 2 Grad am Freitag möglich

Am Freitag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Nach der Auflösung regionaler Frühnebelfelder soll es verbreitet sonnig und trocken werden. Allerdings wird es in der Früh empfindlich kalt. In höher gelegenen Tälern der Obersteiermark sind laut GeoSphere Austria Tiefstwerte von „frostigen -2 Grad“ möglich. Im Raum Graz liegen die Temperaturen in der Früh bei etwa vier Grad. Tagsüber werden wieder zwölf bis 15 Grad erreicht.

Samstag: Schnee in hohen Lagen, Regen im Tal

Lange dürfte das freundliche Wetter nicht anhalten. Für Samstag kündigt die GeoSphere Austria „meist stark bewölktes, kühles und teils nasses Wetter“ an. Besonders im Westen und Südwesten der Steiermark kann es regnen. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 1.100 und 1.600 Metern. Die Tageshöchstwerte kommen nur noch auf acht bis zwölf Grad.

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Sonntag bleibt es kühl

Am Sonntag zeigt sich die Sonne voraussichtlich nur zeitweise. Zunächst können Nebel- und Hochnebelfelder auftreten, später ziehen von Westen her wieder mehr Wolken auf. Größtenteils dürfte es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen laut aktueller Prognose etwa zehn bis 13 Grad.