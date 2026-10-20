Feuerwehr trauert um geschätzten Kameraden: „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“

Die Trauer ist groß bei der Freiwilligen Feuerwehr Altirdning im steirischen Bezirk Liezen. „Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser EHBI Karl Leitner am Sonntag verstorben ist“, heißt es von der Feuerwehr in einem Posting. Die Kameraden sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen ihr tiefstes Mitgefühl aus. „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“, heißt es abschließend.