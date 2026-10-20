Noch einmal bis zu 20 Grad: Dann wird es in der Steiermark nass

Am Mittwoch bleibt es zunächst mild, doch dichte Wolken und Regenschauer ziehen im Laufe des Tages auf. Die Temperaturen erreichen noch einmal bis zu 20 Grad.

Mit einer Südwestströmung ziehen am Mittwoch viele Wolken über die Steiermark. Während es im Osten zwischendurch noch sonnige Phasen gibt, zeigt sich der Himmel im Westen häufig bereits bedeckt. Im Oberen Murtal sind rund um Mittag erste Regenschauer zu erwarten, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Nachmittag und Abend kann sich der Regen von Westen ausgehend auf weitere Teile der Steiermark ausbreiten. In der nördlichen Obersteiermark dürfte es dank Südföhn hingegen bis zum Abend trocken bleiben.

Temperaturen bis zu 20 Grad

Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt es ungewöhnlich mild. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen sieben und elf Grad, tagsüber werden Höchstwerte von 14 bis 20 Grad erreicht.