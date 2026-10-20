Steiermark-Budget sorgt für hitzige Debatten: Opposition kritisiert Kürzungen

In seiner Budgetrede sprach sich Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer dafür aus, die Ausgabenpolitik des Landes grundlegend zu überprüfen. Die Steiermark könne auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben, als tatsächlich zur Verfügung stehe. Statt neue Schulden aufzunehmen oder mit höheren Einnahmen zu kalkulieren, müsse das Land seine Aufgaben und Verwaltungsstrukturen kritisch durchleuchten. Dabei stellte der Finanzlandesrat unter anderem die Frage, welche Leistungen tatsächlich zu den Kernaufgaben des Landes gehören und wo Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden mehrfach vorhanden sind. Die Verwaltung müsse nach seiner Vorstellung effizienter und schlanker werden. Als Fortschritt wertete Ehrenhöfer, dass der Bedarf an neuen Finanzmitteln von ursprünglich 2,37 Milliarden Euro auf 1,94 Milliarden Euro gesenkt werden konnte. Die Gesamtverschuldung steigt allerdings weiter.

SPÖ sieht fehlenden Plan für die Steiermark

SPÖ-Landesparteichef Max Lercher übte deutliche Kritik am Budget. Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass trotz wachsender Schulden gleichzeitig Leistungen eingeschränkt werden sollen. Er vermisst vor allem Perspektiven für Wirtschaft, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung. Auch die geplanten Einsparungen bei Vereinen und im Bereich der Volkskultur sieht Lercher kritisch. Er fordert, strukturelle Veränderungen auf Landesebene anzugehen, statt die Belastungen auf einzelne Bevölkerungsgruppen abzuwälzen.

Grüne: „Die großen Kostentreiber bleiben unangetastet“

Die Grünen bemängeln, dass die Landesregierung bereits zum dritten Mal ein Budget vorlegt, ohne aus ihrer Sicht ausreichende strukturelle Reformen umzusetzen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisierte, dass stattdessen Angebote gekürzt würden, auf die viele Menschen angewiesen seien. „An den großen Schrauben wird nicht gedreht – die Kleinen müssen es büßen“, sagte Krautwaschl in der Budgetdebatte. Besonders kritisch sieht sie die Entwicklung bei Pflege und Gesundheit. Die Ausgaben für stationäre Pflege sollen 2027 laut den Grünen um weitere 68 Millionen Euro auf 836 Millionen Euro steigen. Gleichzeitig werde das Community Nursing zurückgefahren, obwohl die Betreuung durch Pflegefachkräfte in den Gemeinden dazu beitragen könne, dass Menschen länger selbstständig zu Hause leben. Auch bei der medizinischen Versorgung sieht Krautwaschl Reformbedarf. Sie verweist auf lange Wartezeiten auf Kassenarzttermine und fordert eine bessere Abstimmung zwischen niedergelassenen Ärzten und Spitälern. Zusätzliche Einnahmen wären nach Ansicht der Grünen unter anderem durch eine Lkw-Maut auf Landes- und Gemeindestraßen möglich. Eine Studie aus dem Jahr 2016 habe dafür ein jährliches Potenzial von rund 120 Millionen Euro ausgewiesen. Die Landesregierung setze aus Sicht der Grünen stattdessen zu stark auf Einsparungen. Krautwaschl formulierte ihre Kritik auch mit Blick auf Ehrenhöfers früheren Slogan „Willi wirkt“: „Nach drei Budgets und immer neuen Ankündigungen bleibt für mich nur eine Frage: Wann wirkt Willi endlich?“

NEOS und KPÖ kritisieren den Sparkurs

Auch die NEOS sehen die finanzielle Lage der Steiermark kritisch. Sie verweisen auf den deutlichen Schuldenanstieg seit dem Amtsantritt von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und werfen der Landesregierung vor, zu wenig gegen die grundlegenden Probleme zu unternehmen. Die KPÖ wiederum warnt vor den sozialen Folgen der Budgetpolitik. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz kritisierte, dass die Regierung ihre Kürzungen als alternativlos darstelle. Aus Sicht der KPÖ gebe es durchaus andere Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu erzielen – etwa durch eine Abgabe auf große Einkaufsparkplätze oder eine Lkw-Maut. Die Partei befürchtet, dass Einsparungen bei sozialen Angeboten, Gesundheit, Bildung und kommunalen Einrichtungen vor allem jene treffen, die auf öffentliche Leistungen angewiesen sind. Damit prallen in der Budgetdebatte zwei Sichtweisen aufeinander: Während die Landesregierung die Verringerung des Finanzierungsbedarfs als wichtigen Schritt bewertet, fordert die Opposition umfassendere Reformen und kritisiert die Auswirkungen des Sparkurses auf die Bevölkerung.