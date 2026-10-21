Drei Notrufe am Berg: Familie mit vier Kindern wartet auf Rettung

Drei alpine Notlagen hielten am Dienstagabend die Einsatzkräfte in der Steiermark auf Trab. Besonders schwierig war die Rettung einer Familie mit vier Kindern am Kaiserschild bei Eisenerz. Der Einsatz dauert Mittwochfrüh noch an.

Ein Wanderausflug auf das Kaiserschild bei Eisenerz (Bezirk Leoben) endete für eine deutsche Urlauberfamilie in einer Notlage. Die beiden Eltern waren am Dienstagvormittag, dem 20. Oktober, gemeinsam mit ihren vier Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren von einem Alpinresort in Eisenerz aufgebrochen. Doch am Abend ging nichts mehr: Gegen 21 Uhr setzte die Familie im Bereich des Rotriegels einen Notruf ab. Aufgrund zunehmender Erschöpfung konnten die sechs Wanderer ihren Weg nicht mehr fortsetzen. Einsatzkräfte der Bergrettung Eisenerz und der Alpinpolizei Hochsteiermark machten sich daraufhin auf den Weg. Kurz vor Mitternacht erreichte ein erster Rettungstrupp die Familie auf rund 1.860 Metern Seehöhe. Eine Bergrettungsärztin übernahm die medizinische Erstversorgung.

Wind verhindert Rettung

Die Rettung der Familie gestaltete sich allerdings äußerst schwierig. Ein zunächst geplanter gesicherter Abstieg musste kurz nach Mitternacht wegen des steilen Geländes, der Dunkelheit, des böigen Windes und der zunehmenden Erschöpfung abgebrochen werden. Auch eine Rettung aus der Luft war vorerst nicht möglich. „Mehrere Landeversuche des Rettungshubschraubers mussten aufgrund starker Windböen abgebrochen werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Die Einsatzkräfte blieben deshalb gemeinsam mit der Familie am Berg. Anschließend wurde versucht, zu Fuß in Richtung Sandgrube abzusteigen, um bei Tageslicht und besseren Wetterbedingungen eine Hubschrauberrettung zu ermöglichen. „Der Einsatz ist Mittwochfrüh weiterhin im Gange“, heißt es seitens der Polizei.

Wanderer verirrt sich

Doch nicht nur bei Eisenerz mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Auch in Schladming (Bezirk Liezen) geriet am Dienstagabend ein Wanderer in eine Notlage. Ein 21-jähriger Israeli war von der Planai-Bergstation in Richtung Riesachsee unterwegs, als er den Weg und schließlich die Orientierung verlor. „Der Mann geriet in steiles, unwegsames Gelände und setzte gegen 21:40 Uhr einen Notruf ab“, schildert die Polizei. Die Bergrettung Schladming konnte seinen Standort auf rund 1.600 Metern Seehöhe bestimmen. Gegen 23.15 Uhr erreichten die Retter den jungen Mann und begleiteten ihn gesichert über felsiges Gelände ins Tal. Er blieb unverletzt. Vier Bergretter und zwei Polizisten standen im Einsatz.

16-Jähriger gerettet

Bereits zuvor hatte es auch im Gemeindegebiet von Admont (Bezirk Liezen) einen alpinen Notfall gegeben. Gegen 18.45 Uhr setzte ein Vater einen Notruf ab, nachdem sich sein 16-jähriger Sohn aus Deutschland bei einer Wanderung im Gesäuse von seinen Eltern getrennt hatte. Der Jugendliche hatte seine ursprünglich geplante Route geändert und war auf die Planspitze gestiegen. Von dort wollte er in Richtung Kummerbrücke absteigen. Doch die einsetzende Dunkelheit wurde zum Problem. „Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und einer fehlenden Stirnlampe konnte er seinen Weg jedoch nicht mehr fortsetzen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Bergrettung und Alpinpolizei wurden alarmiert. Schließlich konnte der Jugendliche mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ gerettet und seinen Eltern unverletzt übergeben werden.