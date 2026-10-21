Nur noch drei Stellen? Wirbel um Community Nursing in der Steiermark

Wie geht es mit dem Community Nursing in der Steiermark weiter? SPÖ und Grüne üben scharfe Kritik an der Landesregierung. Besonders in Graz, Leoben, Kapfenberg und Voitsberg bleibt die Zukunft ungewiss.

In Graz, Leoben, Kapfenberg und Voitsberg ist die Zukunft des Community Nursing weiterhin ungewiss. Die steirische SPÖ kritisiert, dass Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bei einer Befragung im Landtag keine langfristige und flächendeckende Lösung für die betroffenen Städte in Aussicht gestellt habe. Damit stelle sich für die Städte auch die Frage, wie sie das Angebot ohne entsprechende Förderung durch das Land künftig sicherstellen können. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz zeigt sich enttäuscht: „Die heutige Befragung hat leider keine Antworten auf die drängenden Fragen der betroffenen Städte gebracht.“

Städte fordern Lösung

Auch die Bürgermeister Kurt Wallner (Leoben), Matthäus Bachernegg (Kapfenberg) und Bernd Osprian (Voitsberg) kritisieren die fehlende Perspektive. Sie betonen, dass Community Nursing Menschen im Alltag unterstützt und eine wichtige Anlaufstelle für Gesundheitsfragen und Vorsorge ist. „Die Versorgung darf nicht davon abhängen, in welcher Stadt oder Gemeinde jemand lebt“, halten die drei Bürgermeister fest. Auch der Grazer Gemeinderat Patrick Trabi fordert eine langfristige Absicherung des Angebots. Er erklärt: „Community Nursing hilft Menschen ganz konkret im Alltag.“

Nur noch drei Stellen?

Kritik kommt auch von den steirischen Grünen. Laut Klubobfrau Sandra Krautwaschl finanziert die Landesregierung künftig nur noch drei Vollzeitstellen für Community Nurses, verteilt auf Graz-Umgebung, Leibnitz und das Murtal. Die Auswirkungen verdeutlicht sie anhand der Einwohnerzahlen: In Graz-Umgebung wäre eine Person für 165.000 Menschen zuständig, in Leibnitz für 90.000 und im Murtal für 71.000. Bisher habe der Richtwert bei 10.000 Menschen gelegen. „Da stellt sich schon die Frage: Wie soll sich das ausgehen?“, kritisiert Krautwaschl.

Sorge um Pflegeplätze

Die Grünen befürchten zudem weitreichende Folgen für die Pflegeversorgung. Community Nurses unterstützen Menschen dabei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden betreut werden zu können. Krautwaschl warnt: „Es ist zu befürchten, dass durch den Kahlschlag beim Community Nursing mehr Menschen in Pflegeheimen landen werden.“ Das könnte ihrer Ansicht nach auch die Pflegekosten weiter erhöhen. Außerdem kritisiert sie, dass hoch qualifizierte Pflegefachkräfte verloren gehen könnten, die das Angebot bisher aufgebaut haben.

Forderung an das Land

Sowohl SPÖ als auch Grüne sehen die Landesregierung in der Verantwortung. Während die Sozialdemokraten eine flächendeckende und langfristig abgesicherte Weiterführung fordern, appelliert Krautwaschl an Kornhäusl, die derzeit tätigen Community Nurses in das Pilotprojekt einzubeziehen. SPÖ-Klubobmann Schwarz betont: „Es ist die Aufgabe des Landes, für eine nachhaltige Lösung zu sorgen, statt die Verantwortung auf die Städte abzuwälzen.“ Eine direkte Stellungnahme des Gesundheitslandesrats zu den Vorwürfen ist in den vorliegenden Aussendungen nicht enthalten.