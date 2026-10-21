Polizei rätselt: Wem gehören diese Fahrräder aus der Steiermark?

In Kirchberg an der Raab wurden Mitte September drei Fahrräder in einem Kastenwagen sichergestellt. Zwei davon konnten bis heute niemandem zugeordnet werden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Ein gestohlenes Kinderfahrrad brachte die Polizei am 16. September 2026 auf die Spur eines Kastenwagens in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark). Mithilfe eines „AirTags“ konnte das Fahrrad geortet werden. Im abgestellten Fahrzeug entdeckten die Polizisten schließlich insgesamt drei Fahrräder. Doch während die Ermittlungen zunächst zu einem Tatverdächtigen führten, ist bis heute nicht geklärt, wem zwei der sichergestellten Räder gehören.

Verdächtiger bestreitet Diebstahl

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 37-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Der Mann bestritt allerdings, die Fahrräder gestohlen zu haben. Er gab an, die Räder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin an, den 37-Jährigen auf freiem Fuß anzuzeigen.

Ermittlungen ohne Erfolg

Auch mehrere Wochen nach der Sicherstellung konnten die rechtmäßigen Besitzer zweier hochwertiger Fahrräder nicht ausgeforscht werden. Selbst Nachforschungen beim Bikepark Leogang brachten keine neuen Erkenntnisse. Auf einem der Fahrräder befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift „THE EPIC BIKEPARK LEOGANG“. Dieser ist laut Polizei allerdings weit verbreitet und konnte deshalb bislang nicht zur eindeutigen Zuordnung beitragen.

Diese Räder sind es

Bei einem der gesuchten Fahrräder handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke CUBE, Modell Stereo. Es besitzt einen vorderen Kotflügel sowie den Aufkleber „THE EPIC BIKEPARK LEOGANG“. Die Kennzeichnung lautet „WOW 27039 LY MR“. Beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Gravelbike der Marke CUBE, Modell Nuroad, mit der Kennzeichnung „WOW 39365PV MU“.

©LPD Stmk | Nun veröffentlicht die Polizei Bilder der sichergestellten Fahrräder und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Polizei bittet um Hilfe

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der beiden Fahrräder. Damit sollen die rechtmäßigen Besitzer ausfindig gemacht werden. Wer eines der Räder wiedererkennt oder Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchbach in Steiermark unter 059133/6124 zu melden.