Fast 50.000 Euro Prämie für steirische Eier-Lieferanten

Gute Nachrichten für die heimische Landwirtschaft: 45 steirische Eierbetriebe dürfen sich über Prämien von insgesamt 49.650 Euro freuen. Damit fließt rund ein Viertel der österreichweiten Prämiensumme in die Steiermark.

45 steirische Eierbetriebe wurden von SPAR für ihre hohen Qualitätsstandards ausgezeichnet. Insgesamt erhalten sie Prämien in Höhe von 49.650 Euro.

45 steirische Eierbetriebe wurden von SPAR für ihre hohen Qualitätsstandards ausgezeichnet. Insgesamt erhalten sie Prämien in Höhe von 49.650 Euro.

In der Steiermark werden bei SPAR jährlich mehr als 36 Millionen Eier aus heimischer Produktion verkauft. Nun gibt es für zahlreiche steirische Eier-Lieferanten eine zusätzliche Anerkennung. Im Rahmen der Initiative „Regional Genial“ vergibt SPAR Prämien für besonders hohe Qualitätsstandards in der Eierproduktion. Österreichweit werden 178 Betriebe mit insgesamt 199.800 Euro ausgezeichnet. Davon gehen 49.650 Euro an 45 Betriebe aus der Steiermark. Die Auszeichnungen für die Jahre 2024 und 2025 wurden in der SPAR-Zentrale in Maria Saal übergeben.

Steirische Betriebe stark vertreten

Damit kommt jeder vierte österreichweit ausgezeichnete Eierbetrieb aus der Steiermark. SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer freut sich über die starke Beteiligung der heimischen Landwirtschaft: „Wir arbeiten mit unseren Eier-Lieferant:innen aus der Steiermark sehr gut und auf Augenhöhe zusammen – mit einigen bereits seit Jahrzehnten. Mit der Eierprämie honorieren wir Betriebe, die besonders hohe Qualitätsstandards erfüllen. Dass dieses Mal gleich jeder vierte österreichweit ausgezeichnete Betrieb aus unserem Bundesland kommt, freut mich sehr. Damit setzen wir zugleich ein klares Zeichen für die heimische Landwirtschaft.“

Qualität entscheidet

Wie hoch die Prämie für einen Betrieb ausfällt, hängt vom Ergebnis unabhängiger Kontrollen ab. Grundlage dafür ist das sogenannte SPAR-5-Punkte-Eierprogramm, das seit 2010 für Eier der Marken SPAR, SPAR PREMIUM und SPAR Natur*pur eingesetzt wird. Dabei werden fünf Bereiche überprüft: Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie Herkunft und Rückverfolgbarkeit. Die Einhaltung der festgelegten Vorgaben wird regelmäßig von unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Die Prämie wird alle zwei Jahre vergeben.

Strenge Vorgaben

Für die teilnehmenden Betriebe gelten neben den gesetzlichen Anforderungen zusätzliche Vorgaben. So müssen sie unter anderem ein eigenes Konzept zur Tierhaltung vorlegen und bestimmte Hygiene- und Qualitätsstandards erfüllen. Auch die Fütterung wird kontrolliert, wobei bei den SPAR-Eigenmarken-Eiern auf gentechnikfreie Fütterung gesetzt wird. Zudem müssen Herkunft und Produktionsweg der Eier nachvollziehbar sein. Die Eier der SPAR-Eigenmarken stammen ausschließlich aus Österreich.

36 Millionen Eier aus der Steiermark jährlich bei SPAR verkauft

Die Bedeutung der heimischen Eierproduktion zeigt sich auch an den Verkaufszahlen. Mehr als 36 Millionen steirische Eier werden jährlich bei SPAR in der Steiermark verkauft. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Lieferbetrieben beruht laut Unternehmen auf langfristigen Partnerschaften und regelmäßigen Kontrollen. Mit der alle zwei Jahre vergebenen Prämie soll die Qualitätsarbeit der österreichischen Eierbetriebe anerkannt und sichtbar gemacht werden.