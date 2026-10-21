Ab 2027 ist alles anders: Steiermark stellt Verwaltung um

Ab 2027 ändert sich in der Steiermark die Verwaltung zahlreicher Landesgebäude. Auch bekannte Bauwerke in Graz sind betroffen. Künftig laufen die Zuständigkeiten an einer zentralen Stelle zusammen.

Ob Grazer Burg, Landhaus oder Palais Attems: Ab 1. Jänner 2027 werden die Immobilien des Landes Steiermark zentral verwaltet. Das hat die Landesregierung kürzlich beschlossen. Künftig laufen die Zuständigkeiten in der Abteilung 2 zusammen, die von Thomas Hofer geleitet wird. Bisher waren die Aufgaben auf mehrere Abteilungen verteilt. Mit der Neuorganisation sollen die Abläufe vereinfacht und Zuständigkeiten klar geregelt werden.

Abteilungen ändern sich

Die Grundlage dafür wurde bereits 2025 mit der Eingliederung und Auflösung der früheren Landesimmobiliengesellschaft (LIG) geschaffen. Nun wandert die Zuständigkeit für die Immobilienverwaltung von der Abteilung 4 Finanzen zur Abteilung 2. Auch das Referat Landeshochbau aus der Abteilung 16 sowie weitere Zuständigkeiten werden dorthin verlagert. Damit ändern sich ab 2027 auch zwei Abteilungsnamen: Aus „Zentrale Dienste“ wird „Landesimmobilien und Zentrale Dienste“. Die bisherige Abteilung „Verkehr und Landeshochbau“ heißt künftig „Mobilität und Verkehrsinfrastruktur“.

80 Fußballfelder

Wie groß der Aufgabenbereich ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Die Abteilung 2 wird künftig Immobilien mit einer Nettogeschoßfläche von rund 580.000 Quadratmetern verwalten. Das entspricht mehr als 80 Fußballfeldern. Dazu zählen neben historischen Gebäuden in Graz, wie der Alten Universität, auch ehemalige Schlösser in der gesamten Steiermark, die als Schulen oder Internate genutzt werden. Hinzu kommen sämtliche Amtsgebäude des Landes und die Gebäude der Bezirkshauptmannschaften. Rund 312.000 Quadratmeter entfallen auf Schulen, Internate und Jugendhäuser, 179.000 Quadratmeter auf Amtsgebäude und weitere 89.000 Quadratmeter auf vermietete Wohnungen und Geschäftsflächen.

Bürokratie abbauen

Mit der Zusammenlegung sollen auch die Empfehlungen des Landesrechnungshofes umgesetzt werden. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer sieht darin einen wichtigen Schritt, um die Verwaltung zu vereinfachen und den Gebäudebestand besser zu nutzen. Besonders mit Blick auf die notwendige Budgetkonsolidierung sei die Neuorganisation wichtig. Auch Abteilungsleiter Thomas Hofer erwartet kürzere Wege und eine einfachere Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern. Die zentrale Betreuung der Immobilien sei in dieser Form eine Premiere innerhalb der Landesverwaltung.

Steuergeld im Blick

Innerhalb der Landesregierung ist Landeshauptmann Mario Kunasek für das zentrale Immobilienmanagement zuständig. Er verweist vor allem auf den sorgsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln. „Gerade in Zeiten knapper Budgets müssen wir sorgsam mit dem Steuergeld der Steirer umgehen.“ Mit der neuen Struktur sollen laut Kunasek Doppelgleisigkeiten vermieden und die Landesimmobilien wirtschaftlich verwaltet werden.