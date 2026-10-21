17-Jährige bekam zu wenig Lohn: Dann landete der Fall vor Gericht

Eine 17-jährige Lehrling aus der Steiermark bekam nach dem Ende ihres Lehrverhältnisses nicht ihr gesamtes Geld. Auch bei den Auszahlungen gab es Ungereimtheiten. Schließlich musste die Arbeiterkammer einschreiten.

Eine 17-Jährige bekam nach dem Ende ihrer Lehre nicht ihr gesamtes Geld. Die Arbeiterkammer Steiermark schritt ein, der Fall landete vor Gericht.

Eine 17-Jährige bekam nach dem Ende ihrer Lehre nicht ihr gesamtes Geld. Die Arbeiterkammer Steiermark schritt ein, der Fall landete vor Gericht.

Die 17-Jährige absolvierte eine Lehre als Maler- und Beschichtungstechnikerin. Noch im ersten Lehrjahr entschied sie sich dazu, das Lehrverhältnis auf eigenen Wunsch zu beenden. Doch danach stellte sich heraus, dass sie nicht das gesamte Geld erhalten hatte, das ihr zustand. Neben Teilen ihres Entgelts fehlten auch Sonderzahlungen und Taggelder. Zudem waren Mehr- und Überstunden nicht ausbezahlt worden.

Geld auch in bar erhalten

Besonders auffällig waren laut Arbeiterkammer Steiermark die unterschiedlichen Auszahlungen. Die Jugendliche hatte mehrere Zahlungen erhalten, teilweise sogar in bar. Das Problem dabei: Die überwiesenen beziehungsweise ausbezahlten Beträge stimmten nicht mit den Summen auf ihren Lohnabrechnungen überein. Die 17-Jährige wollte das nicht einfach hinnehmen und wandte sich an die Arbeiterkammer.

Fall ging vor Gericht

Die Arbeiterkammer forderte den Arbeitgeber daraufhin zur Zahlung der offenen Beträge auf. Doch auch nach dieser Aufforderung blieb das Geld aus. Deshalb landete der Fall schließlich vor Gericht. Für die 17-Jährige zahlte sich ihre Hartnäckigkeit aus: Sie erhielt rund 422 Euro nachbezahlt.