Neuer Job für Ex-Landeshauptmann Drexler: Er geht zu PwC

Nach seiner Zeit als steirischer Landeshauptmann übernimmt Christopher Drexler eine neue Aufgabe. Der ehemalige Politiker wird künftig für das Beratungsunternehmen PwC in der Steiermark tätig sein.

Für den ehemaligen steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler steht eine neue berufliche Aufgabe an. Wie PwC Österreich am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, bekannt gibt, wird Drexler neuer Senior Advisor bei PwC Steiermark. In dieser beratenden Funktion soll er künftig seine langjährige Erfahrung und seine Kenntnisse über den steirischen Wirtschaftsstandort einbringen. Gemeinsam mit Nikolaus Hulatsch, Standortleiter für die Steiermark und Kärnten, und PwC-Österreich-Chef Rudolf Krickl wird er eine neue Initiative für heimische Familienunternehmen und mittelständische Betriebe vorantreiben.

©PwC Österreich Christopher Drexler wird neuer Senior Advisor bei PwC Steiermark.

Drexler über neue Rolle

Im Mittelpunkt seiner neuen Tätigkeit steht vor allem der Austausch mit steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Dabei will Drexler auf seine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zurückgreifen. „Familienunternehmen prägen die Steiermark. In den vergangenen Jahren durfte ich viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen und erfahren, was sie bewegt. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung nun in einer praxisnahen, beratenden Rolle einzubringen und gemeinsam mit PwC heimische Unternehmen zukunftsfit aufzustellen“, sagt Drexler zu seiner neuen Aufgabe.

Unterstützung geplant

Auch bei PwC setzt man auf die Erfahrung des ehemaligen Landeshauptmanns. Vor allem seine Erfahrung und sein Wissen über die Anliegen der steirischen Betriebe sollen in die neue Initiative einfließen. „Familienunternehmen sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Christopher Drexler kennt die Anliegen der steirischen Betriebe aus zahlreichen persönlichen Gesprächen und bringt ein tiefes Verständnis für den Wirtschaftsstandort mit. Gemeinsam wollen wir unsere Unterstützung für Familienunternehmen in der Steiermark weiter ausbauen“, erklärt PwC-Österreich-Chef Rudolf Krickl.

©PwC Österreich Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich, setzt bei der neuen Initiative für steirische Familienunternehmen auf die Erfahrung von Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler.

Das sind die Themen

Mit der neuen Initiative will PwC Familienunternehmen bei verschiedenen Herausforderungen unterstützen. Dazu zählen unter anderem der Fachkräftemangel, Wachstum, der Einsatz neuer Technologien und die Sicherheit im digitalen Bereich. Eine wichtige Rolle soll dabei auch Künstliche Intelligenz spielen. „Familienunternehmen stehen heute vor vielen Herausforderungen gleichzeitig. Gerade Künstliche Intelligenz bietet enormes Potenzial – etwa durch KI-Agenten oder Managed Services, die bei standardisierbaren Aufgaben entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit den Unternehmen konkrete Lösungen umzusetzen“, erklärt Nikolaus Hulatsch.

©PwC Österreich Nikolaus Hulatsch ist Standortleiter von PwC für die Steiermark und Kärnten und will heimische Familienunternehmen bei aktuellen Herausforderungen unterstützen.

Fünf Standorte

Die Initiative ist Teil des Beratungsangebots „PwC Private“, das sich an Eigentümer und deren Unternehmen richtet. Mit Drexler soll nun insbesondere die Unterstützung für Familienunternehmen in der Steiermark ausgebaut werden. PwC Österreich ist derzeit an fünf Standorten vertreten: Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen österreichweit mehr als 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.